Vuelta al cole con un 10% de plazas sin adjudicar, barracones pendientes y un nuevo colegio rural

Los hasta 284.000 alumnos que iniciarán este lunes el curso en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, lo harán con un 10% de las plazas de profesorado sin adjudicar.

Una vuelta a las aulas que en Alicante capital será de nuevo en barracones para los alumnos de La Cañada y para los del Instituto El Cabo y La Almadraba, a la espera de sus nuevos centros.

De hecho, aunque uno de los siete centros que se inaugurarán en la Comunitat recae en la provincia (el aulario del colegio rural Azahar la Callosilla), son aún muchos los que siguen sin incluirse en el Plan Edificant, según denuncian fapas y sindicatos en esta jornada previa. Es algo que achacan en parte a que esos centros "no están siendo reactivados" por parte de los ayuntamientos, que es sobre quienes recae esta responsabilidad, y que al tener distinto color político "los guardan en los cajones" ralentizando su construcción, dicen.

Reconocen que en la última legislatura "la situación de la educación ha mejorado", pero quizás no la educación, con estos y otros problemas que aún sigue arrastrando ésta en la Comunitat Valenciana.

Desde la FAPA Enric Valor, su presidente, Txomin Angós, considera que Alicante es "la hermana pobre" de la Comunitat Valenciana, y "el sur de la provincia aún más", y denuncia el gran número de centros con el amianto pendiente de erradicar en sus techados, como el Rabasa de Orihuela, o el gran problema de saturación que están sufriendo colegios como Los Dolses de Orihuela Costa.

Y en el capítulo de personal, se quejan de la falta de estabilidad para el alumnado que supone el trasiego continuo de interinos por determinados centros, al conceder automáticamente la administración las comisiones de servicio que piden los docentes.

Lamentan además "el problema de infraplantilla de Alicante" y que el conseller Marzà, siga sin cumplir su promesa de sustituir a los docentes en su primer día de baja, explica Alfonso Terol, portavoz de Educación en Comisiones Obreras en l'Alacantí-les Marines.

En cuanto a infraestructuras, recuerdan esos tres centros que iniciarán en prefabricadas el curso en Alicante capital, pero también hay casos clamorosos de prefabricadas en Orihuela, La Vila, y dentro de la comarca de l'Alacantí, el IES García Berlanga y el colegio Lo Romero en Sant Joan d'Alacant o el IES Gaia en San Vicente.

Desde la Generalitat, explican que el Consell "heredó" 26 centros íntegramente en barracones, la mitad de ellos en Alicante, pero que actualmente estan en construcción dos, el la Xara de Dénia, y El Bracal de Muro d’Alcoi, y que los 5 que quedan al completo en barracones en Alicante, están tramitando su construcción.

Añaden que por la vía Edificant la conselleria ya ha delegado con los ayuntamientos 285 millones de euros para la reforma de 244 centros en la provincia, y que en el caso concreto de La Cañada del Fenollar, la propuesta de delegación al ayuntamiento se firmó el pasado 11 de junio, pero que tres meses depués aún no se ha llevado a pleno. Desde el Ayuntamiento de Alicante alegan que no pueden hacerlo si la conselleria no sube antes el proyecto a su plataforma.

Y respecto al resto de centros pendientes, la edil del área, Julia Llopis, especifica que hay tres inminentes que ya fueron planificados por su predecesora, Mari Carmen de España, y que son los que ahora se van a acometer.

Un cuarto centro, el Santo Ángel, habrá de esperar hasta el verano próximo. El resto de necesidades acuciantes y aún sin incluir en ningún plan Edificant, entre ellas el IES Cavanilles, admite Llopis que siguen en la lista y también se aplazan, porque "no existe suficiente dotación económica".