El Villarreal B defiende el liderato con el refuerzo de Simón Moreno

El Villarreal B pretende mantener su buen arranque de campeonato y, para ello, su próximo objetivo es ganar al Orihuela en casa para poder seguir en las plazas más altas de la clasificación tras haber ganado los dos primeros partidos del campeonato.



Los de Miguel Álvarez vienen de ganar en casa al Atlético Levante y al Hércules en el Rico Pérez, lo que supone uno de los mejores comienzos de las últimas campañas.



A pesar de los muchos cambios en el once y en el equipo, el filial del Villarreal se ha mostrado en el arranque de la competición como un equipo sólido y con llegada.



En frente del Villarreal estará el Orihuela, un equipo que solo ha sumado un punto y que viene de perder cuatro a cero con el Ejea y de empatar en casa con el Prat.



En lo deportivo, la gran novedad para el equipo castellonense es el regreso al club y al equipo del delantero Simón Moreno, que tras su salida al Almería y al Málaga como cedido, ha tenido que regresar al equipo.



En el capítulo de bajas siguen fuera del equipo el lesionado Edu Adell, al que se suman las ausencias de los internacionales Alex Baena, Iván Morante y Andrei Ratiu.



Así, el once del filial del Villarreal B en este partido, que se disputará a las 19.00 horas, lo podrían integrar Fuoli, Migue, Chakla, Carlos Blanco, Goyo; Ramón Bueno, Lozano, Iván, Akale; Espaiu y Villa.

