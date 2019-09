Un hombre fallece por listeria en Castellfort, en la provincia de Castellón

El vecino de Castellfort que falleció tras ser diagnosticado de meningitis no murió a consecuencia de la mordedora de un zorro sino que se contagió por listeria, aunque el caso no guarda relación con el brote de Andalucía, han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.



En un primer momento, las mismas fuentes indicaron que el hombre había fallecido a consecuencia de la meningitis que contrajo tras ser mordido por un zorro el pasado fin de semana, pero tras verificar toda la información relacionada con el caso, han aclarado que su muerte no guarda relación con la mordedura de un animal salvaje.



Según han indicado, se trata de un paciente que acude al hospital General de Castellón con un cuadro de confusión mental al que se le deriva a Neurología, donde ya es diagnosticado de meningitis, y tras una punción lumbar y el examen microbiológico se determinó que había sido provocada por listeria.



El paciente empeoró, fue ingresado en el UCI y finalmente falleció.



Aunque durante la evaluación médica, el paciente y la familia comunicaron que le había mordido un zorro días antes, se ha descartado que fuera la causa de la infección.



Del mismo modo, se determinó que se trataba de un caso aislado de listeriosis que no guarda relación con el brote de Andalucía provocado por el consumo de carne de la marca "La Mechá".



Según las mismas fuentes, casos de listeriosis se producen todos los años de manera aislada, por lo que no se consideran brotes.

