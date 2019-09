Felices y disponibles

La llegada de cinco futbolistas el último día de mercado ocasiona presentaciones en masa. Esta mañana el Dépor ha lucido de una tacada a tres de sus nuevos jugadores. Tres futbolistas distintos, de demarcaciones diferentes y con poco que ver en cuanto a su procedencia. Pero tres chicos con un denominador común: se confiesan felices por haber recalado en A Coruña y se muestran dispuestos a debutar ya mismo.

Víctor Mollejo se muestra contento por su fichaje e ilusionado por la oportunidad que se le abre. "Me tomé muy serio la oportunidad, quería venir aquí desde el primer momento. Tenía muchas ganas de estar aquí ya, pedí permiso en la selección para estar lo antes posible". En su proceso de adaptación al nuevo hogar va a jugar un papel importante su compañero del Atlético, y ahora en el Dépor, Montero. "Llevamos seis años juntos, casi estando juntos a todas horas". La llamada del Deportivo no le hizo dudar.

"Tengo 18 años, no me planteaba salir, pero en cuanto se presento lo del Dépor tenía claro que quería venir. Es un buen sitio para crecer" confiesa al tiempo que desvela el papel importante que ha jugado los informes de un ex del Dépor como Pinchi. Mollejo es un futbolista que puede ofrecer múltiples soluciones a Anquela debido a su polivalência. "Puedo jugar en cualquier posición arriba".

Jovanovic tampoco ocultó su alegría por su nuevo destino. "Firmo con un club tan grande, tanta historia, afición espectacular... qué más puedo decir!. Todos me acogen con cariño y estoy feliz. Ahora a trabajar y ojalá volvamos a primera porque un club como el Deportivo merece eso". El serbio llega en buen momento de forma, dispuesto para debutar mañana si el mister así lo considera y aunque puede jugar en ambas bandas, reconoce su preferencia a desenvolverse por la derecha.

El lateral Salva Ruiz no se apartó del discurso de sus compañeros de mesa. Calificó al Deportivo como "un club muy importante". Confesó los nervios que le supuso la espera hasta el último día de mercado para materializar su fichaje por los blanquiazules. "Fue difícil esperar hasta el último día pero el club me transmitió su interés durante todo el verano. Siempre estuve interesado en venir pero había una situación complicada con otro club (Valencia)". En cuanto a los objetivos de la temporada, el lateral zurdo se abonó al discurso de Anquela. "Ahora hay que ir partido a partido y no ponernos otro reto que dar lo máximo cada fin de semana" aunque no ocultó que llega a "un club que debe estar en Primera sí o sí. Por afición y por historia".