El balonmano de Elda viaja a Torrevieja

El balonmano eldense viaja este domingo hasta Torrevieja para participar en el II Triangular Balonmano Mare Nostrum Torrevieja de balonmano sénior masculino y femenino que se disputará en el Palacio de Deportes de Torrevieja el domingo 8.

Los equipos senior del Elda Prestigio y el Bm. Elda – C.E.E. participarán junto con el Mare Nostrum Torrevieja y el Polanens Santa Pola.

Los partidos se disputarán en las pistas 1 y 2 del recinto torrevejense y a las 10:30 h se medirán los equipos del Mare Nostrum Torrevieja y los de Elda, a las 11:30 h, Elda y Polanens Santa Pola y a las 12:30 h, Mare Nostrum – Polanens Santa Pola.

Antes de la cita salinera, este sábado (17:00 h), el Bm. Elda – C.E.E. devolverá la visita al Bm. Elche después del partido que se jugó el pasado miércoles en el “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Cabe recordar que el Elda Prestigio comenzará la competición liguera en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino, rindiendo visita al H. C. Canyamelar de Valencia en fecha todavía por determinar ya que, aunque la primera jornada está prevista para el fin de semana del 14/15 de este mes, ese es el único partido que todavía no tiene asignado ni día ni hora.

En lo que al Bm. Elda – C.E.E. se refiere, empezará la competición en el Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino, el 21 de este mes a las 19:00 h en el polideportivo municipal de Sant Joan d´Alacant rindiendo visita el H. Villa Antonia Sant Joan.