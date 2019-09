El corto 'Ama' se convertirá en largometraje gracias al Premio La Dalia Films de Ibicine

El Festival Ibicine, representante de España por la UNESCO, ha presentado este viernes en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en Madrid los 76 cortometrajes que optarán a los Premios Astarté de 19 categorías.

Los premios se completarán con el Premio Astarté del Público, cuyos nominados han salido de las votaciones del público que ha asistido a las semifinales y los premios especiales de La Dalia Films, CIMA y el Blog del Cine Español.

Convertir un corto en un largo no es habitual, no solo porque no todas las historias se pueden alargar, sino por la falta de recursos de los cineastas que se mueven en este ámbito. La Dalia Films ha decidido poner solución a esta barrera económica: financiará la producción de un largometraje de uno de los cortos presentados en la sección oficial de IBICINE, el Festival de Cine en Ibiza.

Este viernes se ha dado a conocer el cortometraje agraciado en la presentación de los finalistas en las 19 categorías de IBICINE, en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid.

El elegido ha sido Ama, de la joven directora Júlia de Paz, su trabajo fin de carrera en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. La Dalia Films corrobora así su compromiso con los jóvenes creadores y jóvenes talentos. Como ha explicado José Luis Rancaño, de La Dalia Films, en el anuncio del corto premiado: “Hemos elegido ‘Ama’ por su calidad artística y por el entusiasmo demostrado por su equipo, su esfuerzo creativo y de producción y el balance favorable de los recursos empleados y buen resultado final”.

Ama es la historia de muchas mujeres, expuestas en la soledad a la mitificada maternidad. A Pepa y a su hija Leila, las echan de su hogar, y se ven arrastradas a buscar un lugar donde dormir antes de que anochezca en una feliz noche de Carnaval. “La temática de ‘Ama’ y el hecho de que esté dirigido por una mujer van en absoluta consonancia con el tema elegido para la gala de este año de IBICINE, que estará dedicada a la mujer cineasta”, ha subrayado Rancaño.

La joven directora Júlia de Paz, en un tono más que emocionado, ha agradecido el premio y ha afirmado que es una gran oportunidad: “Acabo de salir de la Universidad y rodar un largo… Ufff”. En cuanto a la temática que aborda el trabajo, ha asegurado: “La situación de las mujeres en el cine cada vez va mejor, pero debemos seguir luchando y este premio nos da la oportunidad de contar la historia de las madres, de nuestras abuelas, de nosotras mismas, que tenemos que luchar para desmitificar la maternidad, que más sana, menos patriarcal y más para nosotras”.

La protagonista de Ama, Tamara Casellas, que además es candidata al Premio Astarté a Mejor Actriz, ha asegurado que el personaje de Pepa, le ha “hecho ver la maternidad desde un punto de vista que ni se había planteado”. “Espero que se pueda explicar mejor y más en un largo”, ha añadido.

El corto también opta a los premios de Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Maquillaje y Peluquería en IBICINE.

El acto de presentación de los Premios Astarté ha sido conducido por la directora del festival, Helher Escribano, que ha estado también en el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera' para adelantarnos los detalles y por las ‘madrinas’ de esta edición, Michelle Calvó y Jon Plazaola, quien se autoproclamara ‘madrina’ de esta edición tras conocer que en esta gala se va a rendir homenaje a la mujer cineasta.

IBICINE representa a España en la UNESCO y tiene un Jurado, profesional y paritario, compuesto por Carmen Veinat (peluquería, ganadora de un Goya por Musarañas), Inma Cuevas (actriz y madrina de Ibicine en 2018), Victoria Morell (directora y guionista, delegada de CIMA en Baleares), Chelo Lourerio (productora de animación, CIMA), Cristina Andreu (directora y presidenta de CIMA), Juanfer Andrés (director, guionista y montador nominado a un Goya), David Rodríguez (sonidista y miembro de la directiva de la Academia del Cine) y Jon Plazaola (actor y guionista y padrino del festival).