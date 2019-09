"Sólo con el nombre y sin bajarnos del autobús, no ganaremos en ningún campo"

Jesús López tiene claro que “con el nombre y sin bajarse del autobús no se va a ganar en ningún campo”. El jerezano, cedido esta temporada por el Recreativo de Huelva, espera que la primera parte que hicieron en el Navarro Flores “nos sirva de lección para toda la temporada, no podemos repetir esos fallos".

El defensa tiene claro que “sin bajarse del autobús no se ganan los tres puntos en ningún campo y menos en Tercera División. Ya se vio en Rota, que cualquier equipo compite y si no estás a la altura del rival e igualas su intensidad en cada duelo o en cada jugada no sacas ni un punto. A partir de ahora, a igualar la intensidad desde que nos bajemos del autobús hasta que salgamos del estadio”.

Ha jugado de titular estos dos primeros partidos, “pero no estoy muy contento conmigo mismo, soy muy autoexigente, espero mejorar mi rendimiento en los próximos partidos si el míster me sigue dando la oportunidad de jugar. Hay aspectos que debo mejorar. He venido aquí para ayudar al equipo en todo lo que pueda y para dar el cien por cien en cada encuentro. A partir de ahí, todo será beneficio para el equipo”.

Jesús López ha vuelto a casa tras varios años fuera y para él es muy importante hacer una buena temporada, “tenía muchas ganas de estar aquí otra vez en Jerez, la familia es muy importante y se echa de menos, estoy muy contento en ese sentido”.