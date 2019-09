"Asumo el papel de favorito, pero las metas, a corto plazo"

Este fin de semana comienza la liga en Primera Andaluza y lo hace con el Jerez Industrial asumiendo su papel de gran favorito para disputar la liguilla de ascenso a División de Honor.

Se ha renovado profundamente la plantilla y Juanjo Durán ha tomado las riendas del primer equipo, que ha dejado buenas sensaciones durante una pretemporada que, “ha sido buena, el equipo perdió el primer partido con el Xerez DFC y a partir de ahí todo han sido victorias y empates. El rendimiento de los futbolistas ha sido bueno”, explica el entrenador.

El domingo se miden a las 19.30 horas en La Juventud al Balón de Cádiz, ”un buen equipo, con chavales jóvenes y que físicamente pueden estar un punto por encima de los demás, pero nosotros estamos bien y con muchas ganas de comenzar la liga”.

El Jerez Industrial parte con el objetivo de disputar los ‘play-off’ de ascenso, “y no lo rehuimos, pero no vamos a mirar más allá del partido que tengamos a final de semana. No vale para nada mirar qué va a pasar dentro de diez meses cuando no sabes lo que ocurrirá este domingo. Somos uno de los candidatos, pero nos marcaremos las metas a corto plazo, semana a semana, partido a partido”.

Para su debut en liga, Juanjo Durán tiene las bajas de Mere, David Fernández y Alberto Río por lesión y Jesús Barrera sancionado.