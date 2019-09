La Peña Flamenca de Jódar siempre a disposición de la cantaora Gema Jiménez, "Queremos que Gema cante, en el Festival, todos los años"

Tras la NO celebración de la 48 edición del Festival de Arte Flamenco de Jódar, por las inclemencias meteorológicas, con compromiso de todas las partes, para celebrarlo, integramente en próximas fechas.



Comunicado que ha hecho público La Peña Cultural Flamenca de Jódar, que ha remitido a esta emisora y ha publicado en redes sociales. En respuesta a sendos comunicados, previos, tanto de la cantaora Gema Jiménez, como el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, Francisco Viedma, el comunicado lo titulan:

CON LA SANGRE HELADA, PERO EL CORAZÓN ABIERTO

Y dice literalmente:

“… Una vez realizado nuestro trabajo como asociación, atendiendo todos los pormenores de nuestro malogrado festival, nos sentimos en la obligación de salir al paso de las declaraciones de nuestra paisana Gema Jiménez.

No vamos a entrar en el juego de desmentir las acusaciones vertidas y las contradicciones del propio texto. No ha sido ni es nuestro estilo. Todos aquellos que tengan verdadero interés en el tema, que se preocupen de escuchar las grabaciones del programa emitido en Radio Jódar SER, que están a disposición, o que contrasten los comentarios personalmente con los miembros nombrados de esta directiva.

Solo decir que, después de siete años de decenas de llamadas personales de distintos directivos.... de solicitudes de actuación en los circuitos de la federación.... de contactos a través de otras personas, solicitando e invitando a actuar en nuestra peña local a nuestra querida paisana, nos quedamos con la sangre helada al leer tú texto.

No nos importan los desprecios que se han vertido en las redes sobre nosotros. No merecen la pena ni contestarlos.

A nosotros solo nos interesa, el que tú sabes todo el cariño y la mano tendida que siempre hemos tenido contigo, y que vamos a seguir teniendo, pese a no haber sido correspondidos.

La peña y nuestro festival, son ramas del mismo árbol. Son la unión y el reflejo de esta gran afición local que tenemos, y que el día 30 lo volvió a mostrar con su comportamiento y tenacidad ante las inclemencias meteorológicas.

Mientras seamos nosotros los responsables de esta peña, seguiremos defendiendo la emoción y el sentimiento de todas esas personas lo mejor que sepamos y con el corazón abierto.

Y cómo Gema Jiménez sigue siendo parte de nuestra historia flamenca junto con el resto de artistas de la ciudad, seguiremos invitándola a participar de esa emoción con su pueblo.

Desde aquí, lanzamos un guante blanco a nuestra cantaora, invitándola a una reunión a puerta cerrada, junto con la concejalía de cultura, y cuántos representantes, entrecomillados o no, sean necesarios (incluido el Sr. Francisco Viedma, por si tiene algo que aportar), y aclarar cuantos mal entendidos haya habido por cualquiera de las partes.

En tú mano sigue estando la decisión. Nosotros siempre dispuestos para ti, y para todos los flamencos del pueblo de Jódar.

PD. En cuanto al texto colgado por el señor D. Francisco Viedma a raíz de lo anteriormente expuesto, solo hacerle una reflexión:

Como de sobra es sabido por toda la afición, jamás hemos puesto en duda la valía como artista de Gema Jiménez ni de ningún otro compañero/ra de profesión. Todo lo contrario. Cuando alguien lo ha hecho, hemos salido sin dudarlo en defensa de su saber hacer.

Sabemos que usted, señor presidente de la federación y confederación de peñas, tiene muchas cualidades, pero en este caso parece que se echa en falta al menos una.

La pregunta sería ¿cómo puede salir una persona dándose golpes en el pecho, defendiendo la valía de Gema Jiménez, cuando todos los aficionados de Jódar y de todas las peñas de Jaén, sabemos las pestes que salieron de su boca durante dos años sobre su capacidad, y el boicot que promovió en toda Andalucía, para que no actuara ni en peñas ni en festivales?

A uno de nosotros nos llegó a decir por entonces que "en el concurso de la Unión sabían todos hasta en la silla que se iba a sentar".

El elenco de barbaridades fue tal, que tampoco merece la pena ni exponerlas.

Por lo que creemos que se echa de menos por parte de su señoría, bien falta de memoria, o bien falta de inteligencia.

Moraleja: no se quite usted la venda, para ponérsela a los demás…”.





Comunicado de Gema Jiménez

La cantaora respondía, en la publicación de la noticia sobre el Festival de Arte Flamenco de Jódar, en el perfil de Facebook de esta emisora, a los contenidos de la misma y a su no presencia, por cuarto año consecutivo.

Señalar que esta redacción se trató de poner en contacto con ella, justo al conocerse la situación, a principios de agosto, sin obtener respuesta.

En cualquier caso desde esta redacción puntualizamos, que en ninguna de las declaraciones, entrevistas o programas, a responsables de La Peña Cultural Flamenca de Jódar, nunca se ha puesto en duda la calidad artística y profesionalidad de la cantaora.

"...GEMA JIMÉNEZ RESPONDE A LA PEÑA FLAMENCA DE JÓDAR

Siempre he sido reacia a responder a las críticas y difamaciones, pero en este caso, creo que debo hacerlo por respeto a mi familia y al daño que les causa dichas injurias.

Voy a empezar desmintiendo uno por uno los comentarios sobre mí que han hecho los representantes de La Peña Flamenca de Jódar (Tomás García y Blas Blanco) en 2018 en primer lugar.

"Gema, desde un tiempo atrás, no está disponible para la peña, cuando está disponible para otras peñas, para otros festivales…" (Tomás García).

Estoy disponible para todo aquel que quiera contratarme, es mi trabajo y vivo de ello. Recuerdo que una vez, Blas Blanco se puso en contacto conmigo para que fuera a La Peña Flamenca a presentar a la cantaora Lidia Pérez. Agradeciéndole su invitación, le dije que yo no era presentadora, pero que cuando me quisieran contratar para actuar, iría encantada, como lo he hecho siempre para mi pueblo. Además, en el año 2017 por no ir más lejos, asistí de público al festival. Si estuve disponible para pagar una entrada y disfrutar del espectáculo, con más razón lo habría estado para actuar.

"Y además de una manera, lo podemos decir claramente… que en ningún momento hemos ido, intentando, por ser del pueblo, a ver si la sacábamos por más o menos dinero, se le ha dicho muy claramente, Gema el precio lo pones tú… "(Blas Blanco).

A VER SI LA SACÁBAMOS… (Supongo que se refiere a contratar a una artista por un precio inferior) Si nunca han hablado de contratarme, de dinero tampoco, evidentemente… nunca salió el tema.

"Tuvimos una actividad muy bonita, se la propusimos a ella, y a ella, en principio, le hizo mucha ilusión, y de la noche a la mañana, cuando ya estaba cerrada con ella, nos soltó que ya no podía, y tuvimos que hacerla con una cantaora de Córdoba…" (Blas Blanco).

JAMÁS he hablado con ellos sobre esa supuesta actividad y mucho menos me he comprometido con NADA, porque no me ofrecieron NADA.

"Lo más reciente fue la inauguración de la nueva sede de La Peña, queríamos contar con ella, de nuestro pueblo, cantaora, de lo mejorcito que hay, yo hable con ella, y me dijo que tenía la agenda cerrada, porque tenía muchas cosas, sus estudios, su trabajo, sus cosas… lo tenía todo cerrado, que la agenda la tenía cerrada, que la abriría… nosotros le dijimos ponnos fecha, nosotros nos adaptamos a ti…Las puertas de nuestra Peña las tiene abiertas… La Peña es del pueblo, no es de la directiva, es para todo aquel que quiera estar". (Tomás García).

Recuerdo que para la inauguración de la nueva sede, se puso en contacto conmigo Antonio Ruiz. Yo actualmente soy profesora de Cante Flamenco en el Conservatorio de Danza de Murcia. Me encontraba allí trabajando, estudiando a la vez el grado superior de Cante Flamenco a distancia y estudiando también inglés y oposiciones. Jamás me comprometí, puesto que en esa fecha tenía los exámenes muy próximos y se lo expliqué tal y como lo hago aquí y ahora. Aparentemente lo entendió. Me prometió que yo iría al Festival de 2018, que ya lo habían hablado en la directiva y le dije que perfecto, que para julio de dicho año yo ya había terminado con todo esto y por lo tanto estaría disponible para la fecha. Me puse en contacto con el representante encargado de organizar el festival (Bernardo Mesa) y para mi sorpresa, el cartel ya estaba hecho y yo no estaba en él.

Continúo desmintiendo los comentarios de Tomás García y Blas Blanco, ahora en 2019.

"Con Gema se intentó contactar otra vez este año tanto para La Peña como para el Festival y ya a través de un representante nos dijo claramente que no quería saber nada del tema. O sea, que ya lo digo así de claro y ya no haya más dudas. Y ya si alguien tiene que preguntar, que le pregunte a ella directamente. Nosotros le escribimos por WhatsApp una notita diciendo que ella era parte de la historia de Jódar, que veíamos bien que ella tuviera los intereses que tuviera porque ella tiene su “paga como de profesora”… y también vive luego aparte de lo que gana con el flamenco…a ella le compensa no venir a Jódar y sin embargo todos los años va a Bedmar". (Blas Blanco).

Cuando los representantes que se encargan de organizar el festival de Jódar, (Bernardo Mesa, junto con Rafael Ordóñez) me llamaron, me pusieron como condición, actuar en La Peña Flamenca de Jódar. Si no aceptaba, tampoco podría ir al Festival. Yo les dije que después de las injurias que habían cometido contra mí el año anterior, yo no actuaría en La Peña, aunque sí en el festival. Así que otro año más, he sido excluida del festival.

Por otro lado, en el mes de febrero aproximadamente contacté telefónicamente con la que era concejala de cultura y festejos, Paqui Marcos, y le comenté mi ilusión por actuar en el Festival Flamenco de Jódar. Me dijo que me llamarían directamente a mí, sin intermediar con La Peña Flamenca, para que no hubiera mentiras, o malos entendidos. Pero lamentablemente, tampoco hubo intervención por parte del Ayuntamiento de Jódar.

Y claro que voy a cantar a Bedmar y a muchos otros sitios más donde se me contrata y que Blas no nombra. ¿Por qué iba yo a negarme a trabajar en algo que me encanta, donde se gana buen dinero y donde me aplauden? EL ARGUMENTO NO SE SOSTIENE.

"Nosotros le tenemos las puertas abiertas. Que no se preocupe que vamos a ir a verla a Bedmar igual que el año pasado, igual que todos los años… aunque ella no quiera venir a nuestro pueblo". (Blas Blanco).

He actuado en numerosas ocasiones para mi pueblo en el festival, actos benéficos (Alzheimer, niños con discapacidad, Cáritas, desastre de Haití), para La Peña Flamenca, etc. Pero jamás me he visto en esta situación de tener que desmentir estas barbaridades. Sinceramente, lo que me resulta más triste es que La Peña Flamenca de Jódar se vea representada por personas que intentan difamar a una cantaora que presume de su pueblo, y que lo único que ha intentado ha sido llevar el nombre de Jódar por bandera de la forma más digna posible por todo el mundo. No me importa especialmente que esos “representantes” de La Peña Flamenca digan mentiras sobre mí, porque no se puede controlar todo lo que dicen de una, pero tampoco puedo consentir que quieran hacer creer a mis paisanos que no quiero cantar para ellos. Siempre he presumido de ser profeta en mi tierra y espero poder seguir haciéndolo. Finalizo recordando una letra interpretada por uno de los cantaores más representativos del fandango: El Carbonerillo.

No siento pena ninguna

Porque el mundo me critique

Yo soy águila imperial

Y mientras tenga una pluma

No dejaré de volar

Gema Jiménez Triguero...".

Federación Provincial de Peñas

Un debate al que se sumó el presidente de la Federación Provincial y de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, el también galduriense Francisco Viedma, como no podía ser de otra forma, alineándose en las tesis y argumentos de la cantaora, “…Gema, yo tampoco soy partidario de entrar en debates por las redes sociales, pero hay veces que ante tanta difamación uno tiene que dar la cara. Creo que dejas las cosas bastante claras.

Tú sabes de tú valía en el mundo del Flamenco, el respeto y cariño que te tiene la afición, no solo en Jódar , sino en la provincia y en toda España. Sin ir más lejos Carmen Linares reconocía tú valía, las otras noches, en el Teatro Cervantes dentro del Pregón que hizo ella en el LV Concurso Nacional de Tarantas de Linares.

El cariño que se te tiene en Jódar, tú lo sabes, además en Jódar se sabe de tú valía y el cariño que tú le tienes al pueblo y a sus gentes, eres una galduriense de la que nos sentimos orgullosos-

Ánimo, dice el refrán “que ofende quien puede, no quien quiere”

Desde aquí te envío mi reconocimiento, respeto y cariño, tato personal como el del Tejido Asociativo de Flamenco (Peñas) tanto de Jaén como el de toda Andalucía.

Un beso”.

Claro está, no hace mención alguna Viedma, de los comentarios que vertía sobre la propia Gema Jiménez en los primeros años de su trayectoria, que no iban dirigidos en esa línea, todo lo contrario.

Peña Flamenca de Bedmar

También comentó sobre la situación el presidente de La Peña Flamenca ‘La Serrezuela’, Esteban Marín, “…Gema hay que ignorar a esa gente tú eres una gran artista y una gran profesional…”.