Jódar, capital en los premios 'Reino de Jaén' en Sierra Mágina

Torres acogía la entrega de los premios ‘Reino de Jaén’, correspondientes a la comarca de Sierra Mágina, que entregaba un diario provincial, patrocinados por distintas empresas, entre ellas, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sierra Mágina.

Con ellos se pretende reconocer, en la mayoría de los casos, desde los ayuntamientos de la comarca, a personas, colectivos, entidades y empresas que contribuyen al desarrollo de cada una de las localidades, entre ellas: Bedmar, Belmez de la Moraleda, Cabra de Santo Cristo, Campillo de Arenas, Cárcheles, Cambil, Jódar, Torres, Noalejo Pegalajar y Larva. No participaron los de Huelma, Mancha Real, Albánchez de Mágina, Jimena y La Guardia.

Jódar fue el municipio que más premios acaparó, con reconocimientos a la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia (Excelencia Oleícola), AFA Sierra Mágina (Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias afines) y Antonio Plaza de Radio Jódar SER.

Así mismo, la actuación que cerraba el acto llegada desde Jódar, con la bailaora galduriense Juana María Parra, acompañada a la guitarra y voz Javier García ‘Javi D’Calle’.

Y en representación de una de las empresas patrocinadoras, UNICAJA, ejercía la directora de la sucursal en Jódar, la también galduriense Manuela Balboa, que entregaba el premio a la Excelencia Oleícola a la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia.

En representación del Ayuntamiento de Jódar, fue la concejala de Participación Ciudadana, Victoriana García Raya, la encargada de presentar a los premiados a propuesta de la corporación galduriense, AFA Sierra Mágina y Antonio Plaza.

Premiados

BEDMAR.- Asociación de Mujeres ‘Nuevo Renacimiento’, entregaba el alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano.

BELMEZ DE LA MORALEDA.- Banda de Música de la Asociación Cultural ‘N.ª S.ª de la Paz’, entregaba concejal de Cultura Antonio Díaz.

CABRA DEL SANTO CRISTO.- Rafael Rubio Santoyo, entregaba el alcalde, Francisco Javier Justicia.

CAMPILLO DE ARENAS.- Sección de Educación de Adultos ‘Dolores González Osorio’, entregaba el alcalde, Juan Francisco Figueroa.

CÁRCHELES.- Centro de Día y Unidad de Estancia Diurna ‘Mirador de Mágina’, entregaba el alcalde, Enrique Puñal.

CAMBIL.- ‘Peña Los Amigos’, entregaba el concejal de Patrimonio, Anselmo García.

JÓDAR.- AFA Sierra Mágina, entregaba concejala de Participación Ciudadana, Victoriana García Raya.

TORRES.- AMPA ‘El Cerezo’, entregaba la concejala María José Viedma.

NOALEJO.- Agrupación Musical ‘La Estrella’, entregaba el alcalde, Antonio Morales.

PEGALAJAR.- Asociación Juvenil ‘Al-Hayar’, entregaba el alcalde, Manuel Carrascosa.

LARVA.- Banda de Música ‘Amigos de la Música’, entregaba la alcaldesa, M.ª de los Ángeles Leiva.

JÓDAR.- Antonio Plaza Amador, de Radio Jódar SER, entregaba Victoriana García Raya.

TORRES.- Ildefonso Jiménez, entregaba el alcalde Roberto Moreno.

Además, se otorgaban premios a distintos ámbitos, por diferentes empresas patrocinadoras:

COOPERATIVISMO, desde el CRDO Aceites de Sierra Mágina a las Cooperativas Santa Isabel (Torres) y San Francisco (Albánchez de Mágina).

TALENTO, por Vialterra, a Ana Isabel Ruiz (Jimena), Serranilla de Mágina 2019.

ORIGINALIDAD, al bailaor Iván Fernández (Huelma).

INNOVACIÓN, desde el Colegio Oficial de Agrónomos de Andalucía, Almazara ‘El Picón’ (Albánchez de Mágina).

EXCELENCIA OLEÍCOLA, desde Unicaja, a la SCA ‘Santísimo Cristo de la Misericordia’ (Jódar).

ESPÍRITU DEPORTIVO, a Juanma Espinosa (Arbuniel), jugador del Real Jaén C.F., de la Tercera División.

Discurso de agradecimiento Antonio Plaza

“Mis primeras palabras de agradecimiento son para el Ayuntamiento de Jódar, en la persona de su alcaldesa, María Teresa García, que fue la encargada de darme a conocer la decisión de la propuesta de este reconocimiento y sobre todo su insistencia, ante todas mis dudas. NO CREAN QUE ACEPTE A LA PRIMERA.

Porque el único reconocimiento al que siempre he aspirado es el de intentar, cada día, HACER las cosas lo mejor posible, con todas mis limitaciones, pero sobre todo con el corazón abierto. EL RECONOCIMIENTO DE LOS VECINOS Y VECINAS DE JODAR, A TRAVÉS DE TODO TIPO DE ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS A NIVEL INDIVIDUAL.

SI LO HE CONSEGUIDO A LO LARGO DE 28 AÑOS DE TRABAJO, HA MERECIDO LA PENA!!!

Convencido que desde la colaboración y desde la verdad, a través de mi trabajo diario, en Radio Jódar SER, puedo contribuir en dar a conocer el auténtico Jódar, el que demasiada gente desconoce.

Jódar, miles de años de historia, DE UN PUEBLO ANTE TODO ABIERTO Y AMIGO, A TODO AQUEL QUE EN CUALQUIER MOMENTO DE SU VIDA LO HA CONOCIDO, LES GARANTIZO HA QUEDADO ACOGIDO PARA SIEMPRE.

Por eso aprovecho, la oportunidad que me da esta gala y a través de estos micrófonos, para, hoy que empiezan sus FERIAS Y FIESTAS, CON EL MEJOR FESTIVAL FLAMENCO DE LA PROVINCIA, USTEDES QUIZÁ NO LLEGUEN, PERO YO DESDE AQUÍ ME VOY DIRECTO, A POR LO MENOS CERRARLO.

LES INVITO A QUE HAGAN UN HUECO EN SU AGENDA Y PASEN POR JODAR HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE, o hasta el 13 y 14, LO VAN A PODER COMPROBAR POR USTEDES MISMOS, durante sus Ferias y Fiestas.

Y SI NO PUEDEN HACERLO EN ESTOS DÍAS, LO PUEDEN HACER EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO, EN NUESTRAS FIESTAS MEDIEVALES Y CARNAVAL, EN NUESTRA SEMANA SANTA. CONOCER NUESTRO CASCO HISTÓRICO, NUESTROS CASTILLO (Uno de los más antiguos de Andalucía. El único con dos torres del Homenaje, totalmente rehabilitadas), NUESTRA PISCINA, disculpen que me repita, pero en este caso no son palabras mías, la mejor de la provincia.

DE VERDAD, PÁSENSE POR JODAR, ESTÁ AHÍ MISMO, SOMOS SIERRA MÁGINA, ES LA MEJOR MANERA DE HACERNOS SENTIR ORGULLOSOS DE NOSOTROS DE TODOS Y CADA UNO DE NUESTROS PUEBLOS.

YO LES GARANTIZO QUE YO A POCO QUE PUEDO ES MI ESCAPADA FAVORITA,

MUCHAS GRACIAS TORRES POR ACOGERNOS EN ESTA NOCHE!!!!”.