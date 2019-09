Los letrados de la Asamblea zanjan que la Mesa no puede frenar consultas de Avalmadrid

La Mesa de la Asamblea de Madrid tumbó una pregunta parlamentaria del PSOE sobre Avalmadrid alegando que "se interesaba por un asunto que excedía al ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid". Pues bien, según un informe jurídico de los letrados de la Cámara madrileña, al que ha tenido acceso la SER, se zanja que ese criterio no aparece en ninguna Ley, ni en el Reglamento de la Cámara, por tanto no se puede frenar la intención de solicitar ese tipo de consultas parlamentarias, como la que hizo la diputada socialista, Pilar Sánchez Acera.

Los letrados de la Cámara se basan en la sentencia del Tribunal Constitucional que ya zanjó una asunto similar cuando al Gobierno madrileño se le planteó una consulta sobre Eurovegas, en la sentencia se aclaró que "no se puede inadmitir una consulta parlamentaria alegando que se escapa de la acción del Gobierno".

Aunque los letrados reconocen que la supervisión y la inspección de Avalmadrid está en manos del Ministerio de Hacienda, en su informe dan un argumento demoledor para permitir que en un futuro la Comisión de Investigación de Avalmadrid pueda echar a andar. "En un Estado de Derecho como el español, el que hecho de que una entidad esté expresamente sometida a un determinado régimen de supervisión, inspección y control [el Banco de España], no excluye por si solo que pueda ser objeto de inspección, análisis o enjuiciamiento por otro tipo de órganos y poderes públicos", asegura el informe al que ha tenido acceso la SER.

Y es en ese punto, cuando los letrados zanjan que "no se puede impedir por si mismo otro tipo de fiscalizaciones como la judicial o la parlamentaria".

Este informe no se refiere a la Comisión de Investigación de Avalmadrid, no se pronuncia si es o no viable, porque la consulta y la fecha del informe (31 de julio) es previa a la decisión de activar esa Comisión parlamentaria. Pero sí despeja el criterio que puede marcar en el hipotético informe jurídico que pretende encargar el Partido Popular para frenar esta comisión.

Sobre Avalmadrid, además, los letrados del servicio jurídico del Parlamento madrileño recuerdan que el Presidente de esta entidad se identifica como la Consejería de Economía, representada por la Directora General de Economía, participando también como miembros del Consejo los viceconsejeros del Gobierno.