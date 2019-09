El Govern pide al PP que no cree alarmismo

El Govern le pide al PP que no genera alarmismo aseguran que habrá recortes en los próximos presupuestos. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, ha pedido seriedad a los populares y ha vuelto a insistir en que no habrá ni un solo recorte en los servicios público. Costa ha explicado que se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda que le ha pedido al Govern un plan económico y financiero. Dice la portavoz del Ejecutivo que no harán como el último mandato del PP donde se habló de cerrar hospitales, se despidió a personal y se recortaron servicios básicos.

Explica Costa que ahora mismo están estudiando de qué manera sacar adelante ese plan de ajuste que tienen que presentar este mes en Madrid.

La portavoz del Govern explica que las políticas que se incluirán en el plan de ajusto se basarán en mejorar "la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos", sin afectar a los servicios esenciales aunque sigue sin especificar qué tipo de medidas se adoptarán.