La expresidenta de EMAYA, Neus Truyol, asegura que ningún juez le ha notificado que esté siendo investigada por un posible delito medioambiental por el caso de los vertidos de aguas residuales en las playas de Palma durante la pasada legislatura. Esta semana se ha levantado el secreto de sumario y, según Truyol, no se investiga ningún presunto delito de malversación. La expresidenta de EMAYA ha salido hoy para defender el trabajo hecho en la pasada legislatura. Dice que se dieron los primeros pasos para acabar con los vertidos de aguas sucias al mar tras varias décadas con este problema.

Vuelve a negar que se destinara dinero del canon de saneamiento a otras partidas.

Dice que no ha recibido ninguna notificación y que tampoco sabe la motivación que se esconde tras la denucia interpuesta por un particular haciendo referencia sólo a la legislatura pasada y no al resto de mandatos donde también se daba ese mismo problema. La expresidenta de EMAYA explica que no ha sido citada a declarar por parte de ninguna instancia judicial aunque ha señalado que en el caso de que se produzca esta citación explicará "todo lo necesario"En la oposición dicen que no se ha hecho nada en cuatro años y aseguran que se dejó el trabajo encauzado para iniciar las obras lo antes posible. Mercedes Celeste, del PP y responde Neus Truyol.

Recuerda Truyol que entre 2011 y 2015 no se invirtió ni un euro del canon de saneamiento. Y que en la legislatura pasada se dedicaron 35 millones de euros. Desde el equipo de gobierno le han recordado a la portavoz del PP que el propio Biel Company siendo conseller de Medio Ambiente recibió una carta de sus compañeros de partido en Palma pidiéndole que se solucionara el problema y no se realizó nada.