Manolo Reina niega haber recibido ninguna prima del Zaragoza

El jugador del Real Mallorca, Manolo Reina, ha negado que recibiera o tuviera conocimiento de que se hiciera ningún tipo de ofrecimiento por parte del Real Zaragoza para el presunto amaño del partido que enfrentó en 2011 al club maño y al valenciano y cuya victoria sirvió al equipo aragonés para salvar la categoría.

De hecho, ha asegurado que el partido fue "muy reñido" y "bastante duro". Además, sobre el hecho de que las extracciones de dinero de sus cuentas disminuyeran en los meses posteriores al encuentro, según señala la Agencia Tributaria en un informe, Reina ha negado la mayor y ha defendido que continuó sacando dinero con una frecuencia similar a la de otros meses. Ha sido uno de los acusados en la cuarta sesión de este proceso en el que se juzga el presunto amaño del partido disputado en 2011 entre el club maño y el Levante. Con la victoria en este encuentro, el equipo aragonés logró evitar el descenso de categoría y fue el Deportivo de La Coruña el club que bajó a Segunda División.

Manolo Reina, que se quedó en el banquillo, vio un encuentro "disputado e intenso, igual que otros". "Recuerdo que hubo bastantes tarjetas amarillas. Terminando el partido tuvimos una ocasión clara. No sé de qué manera podría influir en el resultado desde el banquillo, como mucho animando a mis compañeros", ha declarado. También ha coincidido con sus excompañeros en que no recibió "ningún ofrecimiento del Zaragoza" ni de ninguno de los miembros de la plantilla del Levante. "No participé en ninguna reunión en la que se hablara de compensaciones por dejarnos perder", ha resaltado.

PONE EN CUESTIÓN EL INFORME DE HACIENDA

Reina, que ha decidido contestar únicamente a las preguntas de su letrado, ha puesto en duda las conclusiones extraídas del informe de la Agencia Tributaria. "Es falso que tuviera menos extracciones después del partido (como dice el informe). Extraje numerosas cantidades mediante tarjeta en cajeros de otra cuenta. Extraje 4.600 euros en los 141 días posteriores al partido.Los 141 días anteriores al partido saqué 6.190 euros. Extraje 300 euros menos al mes. La diferencia es ridícula", ha desarrollado.