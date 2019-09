Los sindicatos mantienen el pulso a la patronal de hostelería

A las 12 partía del hotel Cartago Nova la manifestación, convocada por UGT y CCOO, para reivindicar la firma del convenio colectiva del sector de hostelería que ha finalizado en la sede de Hostecar.

Las posiciones de patronal y sindicatos siguen enfrentadas, aunque ambas partes confían en que la otra ceda y se pueda firmar el convenio antes de final de año. Así lo han manifestado a los micrófonos de Hoy por Hoy Región de Murcia el responsable de hostelería de CCOO, Antonio Gómez, y el presidente de Hostecar, Juan José López.

Los sindicatos denuncian que miles de trabajadores del sector de la hostelería de la Región no cuentan con el amparo de un convenio colectivo en el que se recojan unas mínimas condiciones salariales y laborales. Por este motivo, este viernes han vuelto a protestar por las calles de Cartagena, hasta la sede de la patronal del sector, HOSTECAR.

Critican que más de 80 % de los contratos a tiempo parcial terminan siendo de más horas de las estipuladas, lo que supone un fraude, y lamentan que los salarios del sector están muy por debajo de la media nacional, con sueldos que en muchos casos no llegan a los 900 euros al mes.

Las organizaciones sindicales acusan a la patronal de no querer firmar el nuevo convenio colectivo y, así no, no subir los salarios.

El presidente de HOSTECAR, Juan José López, ha lamentado que se esté criminalizando a la patronal, cuando los empresarios están luchando por los intereses del sector, incluidos los del trabajador.

Ha añadido que los trabajadores están bajo el amparo de un convenio firmado hace 11 años y que ahora hay que renovar porque sí que se ha quedado anticuado que hay que adaptar. Los empresarios son los primeros que quieren llegar a un acuerdo porque los trabajadores son "nuestras manos y nuestros pies", según ha dicho López.

Los sindicatos siguen dispuestos a seguir con las movilizaciones hasta que no se firme el nuevo convenio colectivo.