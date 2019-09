Sobre a unha da madrugada de este venres, os veciños de Mallas (Fisterra) comezaban a denunciar a presencia dun importante foco de incendio no monte que os rodea. Dende esa hora, o número de medios alí dispostos para intentar sofocalo non pararon de crecer.

Aínda así, ás 15:00, a Xunta de Galicia informaba de que xa eran arredor de 120 hectáreas as queimadas na parroquia fisterrá. O perigo estivo sobre todo en Vigo de Mallas e en Rial, onde o lume chegou a estar moi preto das casas.

A boa nova foi que xa pasado o mediodía, parece que os catro axentes, doce brigadas, dous pas, seis helicópteros e catro avións puideron asegurar o perímetro e controlar o paso do lume. Non obstante, o 112 avisou a última hora da mañá dunha nova alerta amarela por ventos do nordés de forza 7 entre Vilán e Fisterra, polo que a situación pode variar en calquera momento.