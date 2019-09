Quejas de los vecinos de la Plaza de los Dominicos por un concierto de la Peña Pallantia

Indignación y numerosas quejas de los vecinos de la Plaza de los Dominicos por una fiesta concierto organizada por la Peña Pallantia ante la imposibilidad de acceder a las cocheras de sus casas, por el ruido y la suciedad dejada durante la noche. A pesar de aparecer dicho concierto en el programa de fiestas los vecinos aseguran que no fueron avisados y que se han visto obligados a dejar sus vehículos en la calle además de aguantar ruidos, faltas de higiene y numerosa suciedad en la plaza.

Radio Palencia

Las quejas vecinales no se han hecho esperar, la fiesta organizada, de 20:00 horas a 01:00 no ha gustado por los incovenientes creados y por, aseguran, no haber sido avisados por el Ayuntamiento de su celebración. Son muchos los vecinos que se han puesto en contacto con esta emisora para expresar sus quejas y lo han hecho también a través de redes sociales. Creen que no es un lugar apropiado para hacer este tipo de fiestas, además de imposibilitarles acceder a sus cocheras. Todavía a las 11:00 de la mañana técnicos del servicio de limpieza de Urbaser se afanaban en retirar restos de suciedad de la Plaza. Piden al Ayuntamiento que antes de programar este tipo de actuaciones en zonas tan concretas se tenga en cuenta a los vecinos.