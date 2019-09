Roberto Olabe: "Yo quiero jugar en Europa"

Fiel a su cita con las ventanas de selecciones, Roberto Olabe mantuvo un extenso encuentro con la prensa para repasar la actualidad de la Real Sociedad. Empieza a ser un interesante hábito del Director de Fútbol. Este es el resumen de más de hora y media de charla.

-Tiempo de cambios. “Había que buscar un relevo generacional, y la década pasada ha estado basada en un crecimiento sostenido por parte del club y con una generación que nos sacó de Segunda y nos llevó a la Champions. Eso de forma natural se ha ido acabando y ahora hay que afrontar el cambio de una manera sostenible. Es un momento súper ilusionante y esperanzador. Con un estadio nuevo que nos acerca a más gente”.

-Zubieta sigue siendo clave. “Me preocupa un poco que se hable de cosas como reducción de gente de casa porque sabemos que la génesis de la Real sigue siendo Zubieta. El impulso se basa en la estabilidad con gente de casa, porque con 10 jugadores nuevos seguimos teniendo un 56% de chicos de casa. Ese paso de relevo generacional no es sólo el primer equipo, sino también es el Sanse. Tenemos una media de jugadores con 6 temporadas en el club. Y en el Sanse de 7 temporadas, y eso quiere decir que los chicos están con nosotros desde los 13 años. Incorporar gente para el Sanse no es nada nuevo, llevamos ya años haciéndolo en el club para construir algo que nos ilusione”.

-Plantilla joven. “La juventud es una oportunidad siempre, nos fortalece la promoción interna. Creemos en el desarrollo del talento y en la formación, tenemos que seguir aspirando a eso. Hoy en día es importante para nosotros que cuando salgamos se nos identifique y la gente pueda ver al club como algo que para ellos tengan claro que es, y nos hemos sentado en mesas gracias al trabajo que exporta el club”.

-Portería. “Nos hemos quedado con una plantilla con la que estamos contentos, con tres porteros, incluido Zubiaurre, que aunque no tiene dorsal, es a todos los efectos jugador del primer equipo. Con Moyá, que nos dará ese poso que realmente siempre tiene. Y un proyecto como Remiro que creemos que es el futuro. Y tenemos la cesión de Rulli. Intento estar cerca de los jugadores en términos de comunicación. Es un portero con cualidades extraordinarias pero su ciclo en la Real había terminado. Y para encontrar un portero mejor pasaba por encontrar un escenario diferente. El hecho de competir en otra liga y otro club le va a venir bien para él, sigue siendo un valor del club porque es una cesión de ese tipo y no de desarrollo”.

-Defensa. “Nos quedamos con ocho defensas. Con las salidas de Hector y Raul, dos profesionales extraordinarios que nos han ayudado mucho, pero con la gente que viene por atrás, entendíamos que los jugadores con un tipo de coste, sino tienen peso en el equipo, debemos dar paso a otros jugadores que vienen por detrás. Tenemos dos laterales derechos y dos zurdos. Contábamos con Kevin y no buscábamos un lateral izquierdo, pero con Monreal llevamos un año valorando su incorporación sabiendo que era muy complicado. A última hora se abre la opción de Monreal y creemos que nos viene bien para ayudar a nuestros jóvenes. Choca con lo hecho con el eje, pero en el centro creemos que debemos dar vuelo a nuestros jugadores. En la última semana se activó la opción de Monreal y por eso buscamos una cesión de desarrollo con Kevin, para que encuentre un estímulo. Alex Sola necesitaba un estímulo diferente porque una temporada más en el Sanse entendíamos que no era bueno y había que buscar otra categoría para su maduración deportiva”.

-Centro del campo. “En el eje nos hemos quedado con 8 jugadores. Entendíamos que lo mejor era seis o siete jugadores, por eso abrimos la puerta a Pardo pero ninguna opción que le ofrecimos le gustó y no quiso aceptarla, y se queda con nosotros. Aquí se ha dado la salida de Guridi porque hay que anticiparse a lo que puede pasar en junio del año que viene con David Zurutuza y Ruben Pardo”.

-Delantera. “Con Jon Bautista podíamos habernos quedado porque es el delantero más rematador que tenemos, pero entendemos que necesitaba minutos para crecer y que se sienta importante. Y arriba tenemos otros recursos diferentes con Willian José, Portu, Isak...”

-Bandas. En los costados nos hemos quedado con Portu, Januzaj, Ander Barrenetxea y Oyarzabal. Con Merquelanz se le ha buscado una cesión de progresión porque tras dos años sin continuidad necesitábamos verlo jugar con regularidad”.

-Opciones de compra. “Se ha abierto la opción de traspasar a varios jugadores que terminaban contrato y quedarnos con una opción durante varios años. Para que los jugadores sientan que estamos encima de ellos. Es el caso de Sisniega y Capilla. Que sientan que algún día pueden ser válidos para este club. Darle valor y seguimiento a esos jugadores. Que tengan una referencia del club, que esté con ellos, y en ese sentido Imanol Agirretxe es importante, porque va a ser el soporte desde el punto de vista moral, que sienta la cercanía del club. Imanol ejercerá esa función”.

-Cambio sostenible. “No es el momento revolución, es darle continuidad a lo que quiere hacer el club. Aunque en el número de incorporaciones ha sido diferente, no cambia la génesis de lo que es el club, con un crecimiento sostenible”.

-Construyendo futuro. “Tengo la percepción de construcción, no creo que acabe un mercado y empieza otra cosa. Hemos dotado al equipo de algunas de las cosas que creíamos que había que mejorar, con estabilidad en el jugador y promoción interna. Es una relevo generacional y estamos construyendo el futuro de los próximos cinco años del club. Pero esto va muy rápido, porque queremos ser aspirantes a todos los partidos que tenemos por delante”.

-Paciencia. “Es una oportunidad apostar por esta plantilla joven, porque creemos que es el momento. Hay jugadores jóvenes pero preparados, y tendremos que pagar los umbrales del acierto y el error. Pero estamos preparados porque el club tiene suficiente paciencia como para no vivir estresado con la juventud”.

-Objetivo. “Creo que la ambición es el día a día. El objetivo vendrá después. Pero queremos ser aspirantes y hacer a todos partícipes de esa ambición. Mi objetivo es emocionar y que todo el mundo se sienta identificado con lo que hacemos, y eso nos va a poner ceca de ganar. Y para eso hay que merecerlo. Por mucho que hablemos de Europa, no vamos a ser más ambiciosos. Pero yo digo que quiero jugar en Europa y creo que deberíamos aspirar a eso. Pero eso es el final y a veces nos desgastamos hablando de eso cuando lo importante es prepararte para eso, y cuanto más preparado estés, más cerca estarás de merecerlo. Y todo eso pasa por el día a día. Estoy ilusionado, pero la ilusión nunca puede ser el principio de la decepción, debe ser gasolina y que nos haga con nuestra gente. Europa deberíamos, pero no me sentiría fracasado sino se logra. Fracasar es no prepararme para ser mejor día a día. No estoy pidiendo tiempo, somos más plantilla que equipo a día de hoy, falta por hacernos todavía mucho más. y estamos camino de seguir mejorando”.

-Altibajos. “Calma, tengo que asumirlo todo. Con lluvia y sol la calma te da una perspectiva de lo que realmente eres. Yo creo que una de las aspiraciones es que mantengamos una línea de rendimiento a pesar de la media de edad, no quiero poner ninguna excusa. Es una gran oportunidad porque es un equipo que va a jugar bien. Hay que tenemos eficiencia en campo contrario, prefiero pensar en el juego que en la media de edad”.

-Rulli. “Hablé mucho con él honestamente, y llevábamos tiempo. Tienes unas cualidades extraordinarias pero había terminado un ciclo y así lo entendía él también. Y para que siguiera creciendo lo mejor era que cambiara de color sin ningún handicap, porque aquí había cosas que no le iban a dejar desarrollarse. Seguro que ha habido algo que no he hecho bien, pero no hubo mala intención. Él sí que quería otra salida, Montpellier no era lo que tenía en la cabeza, pero hemos querido ser honestos y acompañarlo en su situación”.

-Futuro de Rulli. “Tiene contrato, lo que queremos todos es que compita, lo hace muy bien. Es una cesión de un año y el club al que ha ido tiene una opción de compra, así que veremos qué ocurre a partir de ahí”.

-Futuro de Pardo. “La comunicación con Rubén Pardo han querido ser honesta, porque es el jugador que en los últimos años más veces ha pedido salir del club porque no jugaba. Y sólo pretendíamos no volver a pasar por esas experiencias y no quería que vuelva al pedirme salir como en el pasado, y por eso se le dan opciones como las del Girondins y el America, que no le gustan. Hoy está en el club a disposición del entrenador, y no se qué pasará en el futuro. Pero no quiero que vuelva a ocurrir lo que pasaba antes”.

-Pardo y el Athletic. “Unas decisiones acarrean otras decisiones, los clubes necesitan jugadores y todos los mercados hay movimientos. Pero no vivo preocupado de si un jugador va a un sitio u otro, sino preocupado de lo que tenemos que hacer nosotros”.

-Cantera. “Igual se me ve como sospechoso, pero creo absolutamente en la cantera. Me siento orgulloso, no solo del 56% que tenemos ahora de cantera que ha llegado a ser del 73% y que igual es el camino, sino de que debemos saber dónde estamos. Debemos aspirar a que los chavales del filial sigan creciendo con estabilidad, pero tenemos muchos jugadores de Zubieta en Primera y casi 27 en ligas extranjeras. Queremos que Zubieta tenga un impacto en el fútbol. Y que el jugador de la cantera tenga peso en minutos y no solo en número. Porque nuestra génesis va a seguir siendo la cantera. Este año hemos subido a cuatro jugadores, y el camino que debemos seguir es ese, pero con tranquilidad”.

-Ødegaard, dos años en la Real. “No puedo ir contra la Federación, porque federativamente solo existe la opción de un año de cesión. Y por eso tiene uno. Pero el acuerdo con el Madrid es por dos temporadas de cesión. No creo que vaya a pasar que Ødegaard quiera salir el próximo verano. Y ya he hablado demasiado de esto. Si esta aquí es porque quiere estar aquí, porque quería una cesión por largo tiempo y no con la presión de sólo una temporada”.

-Agirretxe. “En ese crecimiento sostenido de Zubieta debíamos dotar a nuestros jugadores cedidos de alguien cercano que dieran apoyo socioafectivo y hemos estado buscando alguien que lo pudiera hacer. Por eso Imanol va a estar cerca de esos jugadores cedidos o que se han ido y piden volver. Nos va a ayudar mucho”.

-Xabi Prieto. “Le quiero mucho y sabe que tiene la puerta abierta del club. La Real siempre va a estar esperándole a que levante la mano y venga. Mientras tanto esperaremos porque él será quien elija su momento”.