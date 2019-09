El Gobierno de Cantabria excluye a los menores de 35 años sin hijos a la ayuda de alquiler

Los menores de 35 años, que no tengan hijos, no podrán beneficiarse de las ayudas al alquiler que concede el Gobierno de Cantabria. El decreto, que regula estas ayudas, fue modificado este mismo año por el ex consejero regionalista José María Mazón: y en esa modificación se establece que este colectivo, el de los más jóvenes, el de quienes más interés pueden tener en emanciparse, no tienen derecho a la ayuda mensual que se otorga para pagar el alquiler.

Da igual la renta que se tenga, el requisito está muy claro: sólo recibirán la ayuda al alquiler los menores de 35 años que tengan hijos. Si no los tienen no habrá ayudas, en virtud del decreto regulador modificado en el mes de febrero por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno, gestionada entonces por el Partido Regionalista.

El Gobierno cántabro modificó esa regulación hace 8 meses sin informar de los cambios. Por lo que jóvenes, sin hijos a cargo, que quieran independizarse no podrán acceder a esta ayuda, con la que se contaba desde hace tres años.

Sin embargo los requisitos salariales siguen sin cambios. En Cantabria existen ayudas dirigidas a alquileres con una renta máxima mensual de 500 euros, para los que la cuantía de la ayuda será del 40%. Para acceder a este importe existe un límite de ingresos por unidad de convivencia diferente según grupos: de manera general no se podrá superar en 3 veces el IPREM, para las familias numerosas de categoría general y personas con discapacidad 4 veces el IPREM y para las familias numerosas de categoría especial y personas con discapacidad severa 5 veces el IPREM.

Las competencias de vivienda están ahora en manos del Partido Socialista, tras el reparto de áreas de gestión realizado para esta legislatura. Fuentes del Ejecutivo han explicado a la Cadena SER que el impacto presupuestario de estas ayudas se había disparado desde su puesta en marcha. Si empezó representando un coste de 3 millones de euros anuales, en muy poco tiempo ese coste se ha multiplicado por tres.

Cierto es también que todos los partidos políticos dieron su visto bueno a la modificación del decreto de ayudas que ha dejado fuera a los menores de 35 años sin hijos.

Desde 2015, el Gobierno de Cantabria ha destinado 13,4 millones de euros a la concesión de ayudas al alquiler, que han beneficiado a un total de 9.640 familias hasta 2018