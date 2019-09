El pleno aprueba, por fin, el plan urbanístico de las áreas históricas

Con 22 votos a favor PP, PSOE y Ciudadanos, dos en contra de Izquierda Unida y una abstención del concejal de Podemos Equo, tras más de una década de elaboración, el pleno municipal ha sacado adelante el documento definitivo del Plan Urbanístico de las Áreas históricas. Un documento vital y realista como defiende el partido socialista

Clara Martín concejala de urbanismo defendía este plan “es un documento realista y adecuado a las posibilidades económicas y financieras de los agentes implicados, racionalizando las inversiones y limitando a cinco las actuaciones de expropiación”.

También incluye la recuperación de contenedores urbanos fuera de uso como el Teatro Cervantes, el palacio de la Reina doña Juana, el palacio de Mansilla, la antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social, el antiguo colegio de las Madres Jesuitinas o el Policlínico.

Por su parte Guillermo San Juan de Podemos ha justificado su abstención al no haber participado su partido en la elaboración de un plan que valora pero sobre que pone de manifiesto alguna crítica, como la poca vivienda pública que contempla o el enfoque para su puesta en marcha. El enfoque quizá no sea el adecuado ya que la revitalización urbanística no conlleve una revitalización económica “un plan como este no fija población, la gente se va porque no tiene trabajo”.

El portavoz de Izquierda Unida Ángel Galindo ha mantenido su negativa ante el documento final. Necesario, pero con el que no están de acuerdo en algunos puntos como el aumento de la edificabilidad que puede favorecer la especulación urbanística, el derribo del chalé Villa Estrella en Ezequiel González o que se deje abierta la posibilidad de construir un parking en la ladera del paseo del salón.

Tanto PP como Ciudadanos valoran de forma positiva la nueva norma urbanística que va a proporcionar seguridad jurídica, favoreciendo el desarrollo de la ciudad para meterla de lleno en el siglo XXI que ayudará a la reactivación del comercio. Ambas formaciones han puesto el foco en la poca confianza en el equipo de gobierno, para desarrollar el PEAHIS, ya que entre los socios tienen discrepancias a la hora de su aprobación. Para la portavoz Naranja Noemí Otero que uno de los socios no apoye esta votación significa que no existe equipo de gobierno, una situación surrealista aseguraba. Mientras que para el popular Pablo Pérez queda de manifiesto que el acuerdo de gobernabilidad solo sirve para situarse de manera particular y se preguntaba por el proyecto de ciudad que tienen ambos socios y cuantas votaciones de temas globales de la ciudad se van a sacar adelante por la responsabilidad de la oposición.

En las réplicas cruce de acusaciones sobre todo entre PP y la formación naranja con el pacto de gobierno. Galindo defiende su voto en contra en asuntos en los que no está de acuerdo con sus socios. El PP acusaba a IU de no defender los intereses de la ciudad y sí los de su partido por lo que Galindo respondía a Pérez que si tanto le importa la ciudad podría haber alcanzado un pacto con el PSOE y en cuanto a Ciudadanos asegura que no hay divisiones entre los socios de gobierno algo que no se puede decir de su partido.

Por otra parte el pleno ha dado luz verde a uno de los convenios urbanísticos de este documento para variar el uso de una parte del Hotel Capuchinos que ante la imposibilidad de ofrecer suelo al consistorio reportará cerca de 200.000 euros a las arcas municipales.

La cámara por unanimidad ha declarado de utilidad pública municipal a la plataforma de Voluntariado Social de Segovia que agrupa a 26 entidades del ámbito sociosanitario. Y se ha autorizado la cesión de contrato relativo al aparcamiento público de los bajos de la estación de la Estación de Autobuses de la actual concesionaria Aparkisa en favor de Carsa.