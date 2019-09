Vecinos y comerciantes critican la falta de información sobre la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de València

A pesar de las promesas del Gobierno municipal de València por hacer políticas más participativas, los vecinos y comerciantes del centro se quejan de no haber recibido la información necesaria sobre cómo se desarrollará la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento.

Así lo manifiestan los presidentes de la Federación de Vecinos y de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, María José Broseta y Rafael Torres, que aseguran que no les parece mal que esta zona se haga peatonal, pero insisten en que no se ha hecho debidamente porque no se les ha informado de cómo se llevará a cabo.

Broseta indica que, de un proyecto "que ya está encima de la mesa", los vecinos solo conocen lo que han leído y escuchado en los medios de comunicación, por lo que no saben cómo va a quedar la plaza. El Ayuntamiento debería haber informado al respecto, según Broseta, que también pone en duda que los vecinos puedan exponer sus peticiones cuando ni siquiera saben cómo se va a llevar a cabo el proyecto.

Por su parte, Torres insiste en que están totalmente a favor de la peatonalización de la Plaza para caminar así hacia una ciudad "más amable", de hecho es algo que los comerciantes llevan reclamando desde hace años. Sin embargo, critica la forma en la que se ha informado porque cree que se tendría que haber hecho con más tiempo. Aun así, asegura que en los procesos de participación ciudadana expondrán sus propuestas y reivindicaciones para intentar solucionar este problema. Con ese mismo fin, también han solicitado reuniones con los concejales de Urbanismo, Movilidad y Policía.

Torres, además, explica que está bien que se deje una vía para el transporte público porque no evita que quede "una plaza estupenda" y, si no, se generaría un problema de accesibilidad.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Joan Ribó asegura estar "muy satisfecho" porque, a su juicio, València ha de ser una ciudad "moderna", algo que pasa por reducir el transporte privado e impulsar la movilidad no solo a pie, si no también en bicicleta y en transporte público.