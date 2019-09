Interpeñas a la desesperada

Conseguir un espacio a la desesperada. Eso es lo que intentará nuevamente la Federación de Interpeñas después de que el Ayuntamiento haya rechazado sus últimas propuestas. Los peñistas ya ha dicho que no van a rendirse y, por eso, volverán a reunirse esta tarde en una asamblea para qué otras opciones pueden barajar.

Entre las propuestas que se expondrán esta tarde destacan la posibilidad de buscar un espacio fuera de Zaragoza o, incluso, la convocatoria de movilizaciones y protestas. "Se nos ha pasado por la cabeza llevarnos la carpa fuera ya que aquí no se nos quiere. Os aseguro que seguiremos buscando soluciones", explicaba su presidenta Sara Priego. A lo que seguidamente ha añadido, "no nos vamos a rendir, este Ayuntamiento no puedo echar a los peñistas y a las peñas fuera de Zaragoza".

Desde el colectivo peñista, han vuelto a insistir en que desde el gobierno municipal "tendrían que haber venido soluciones". En este sentido, explicaba Sara Priego, "un equipo de gobierno está para dar soluciones a la ciudad y por su parte no hemos recibido nada".

Y lo que también han recalcado una vez más es que ellos no piden una carpa para lucrarse, sino un punto de encuentro de peñistas de todas las generaciones. "No queremos ni un pabellón, ni un trato de favor, ni una fórmula para obtener beneficios, solo queremos un punto de encuentro peñista", ha reclamado su presidenta.

Mientras todo siga en el aire, lo que sí han querido dejar claro los peñistas es que ellos no son los únicos con algo en juego, ya que la pérdida social, dicen, será para toda Zaragoza.