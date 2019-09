¿Nuevo escudo en el Almería?

“Para la próxima temporada... Porque respetamos y nos importa el sentir de nuestros aficionados, queremos saber vuestra opinión”. Fue el tuit que subió el Almería a media mañana de este viernes, acompañado con cuatro imágenes. La primera de ellas con el que podría ser nuevo escudo del club, totalmente distinto al actual, con una figura mucho más redonda y bajo la denominación UD Almería FC. En el mismo también se ve la figura de un león y una pelota. Ante tal situación, la encuesta fue todo un éxito de participación por parte de los seguidores rojiblancos, pero la mayoría se negó u ofreció su opinión respecto al cambio de escudo. “No se negocia. Lo que deberíais de hacer es si queréis votación popular es a nivel de abonados hacer votación, en el Estadio y con unas urnas. A nivel de redes sociales puede votar hasta un finlandés que no tiene ni idea de quién es el club ni dónde está”, apuntó José Arévalo, abonado del Almería. “Rotundamente NO al cambio de escudo y colores. Nuestro escudo lleva el indalo incorporado, nuestra seña de identidad”, comentó Álex Marín.

Repercusión

Nada más lanzarse la encuesta, el NO ganó con mucha diferencia al SÍ. Respecto a las equipaciones hay corrientes de opinión más abiertas, pero en lo que coincide el seguidor del Almería es en que no se pueden perder las señas de identidad, es decir, el Indalo. El equipo de Turki Al-Sheikh ha lanzado esta pregunta a través de sus redes sociales, por lo que no es una decisión unilateral. Para la nueva propiedad, es importante conocer el sentir de la afición y es probable que el escudo termine siendo el mismo, el histórico de la UD.

Rozam, listo

Otro de los puntos a tener en cuenta, y que sí se acepta entre la grada, es la nueva mascota, Rozam. Un león que encaja perfectamente en las nuevas señas de identidad, en un proyecto ambicioso, de futuro, y con jugadores que quieren explotar vestidos de rojiblanco. En la imagen publicada en redes sociales por el club, Rozam aparece con la camiseta.

Curiosamente, aficionados de otros conjuntos de la provincia, incluso del resto de España, mandaron mensajes en Twitter para que el Almería no cambie de escudo la próxima temporada. Durante todo el día fue la gran noticia alrededor de la entidad. Turki Al-Sheikh quiere saber la opinión del espectador al respecto la posible sustitución de escudo y camisetas. Una revolución en redes sociales. En cualquier caso, no es una decisión que esté tomada. Ante la negativa, el escudo parece que no se va a tocar. Almería está siendo TT en Twitter con el #elescudonosetoca.