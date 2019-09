Víctor: "Este no es el proyecto, estamos decepcionados y enfadados"

Alguien tenía que hablar tras un incendio que continúa vivo. Le tocó de nuevo a Víctor Sánchez del Amo, que se enfrentó a las preguntas que ya esperaba. Y dejó de ser tan prudente. "En el cuerpo técnico estamos decepcionados y enfadados. Este no es el proyecto que nosotros nos reunimos y hablamos antes de la renovación para estar aquí".

Reconoció su desilusión con el fatal desenlace: un mercado para el olvido que jamás olvidará el aficionado. "No se cumplieron las expectativas y nos lleva a ese estado", aclaró el técnico, que también buscó el lado positivo de todo esto. "La buena noticia es que preferimos estar enfadados y decepcionados que estar con incertidumbre, con todas las circunstancias que había. Eso por fin nos lo hemos quitado".

El madrileño dejó su visión sobre la normativa de LaLiga que privó la inscripción de Okazaki y José y Rodríguez y que condenó a Mula e Iván. "Están privando a un profesional pactar libremente sus condiciones salariales. No lo entiendo, es una normativa absurda. He intentado que me lo expliquen y es imposible", opinó.

"No entiendo como Álex Mula e Iván Rodríguez, con contratos bajos que tienen, no pueden estar ahí y sí otros jugadores que quintuplican estos salarios porque tienen contratos anteriores sí están. El fútbol negocio por delante del deporte", lamentó con un visible enfado. Víctor fue más contundente que nunca y se ratificó en su agradecimiento al apoyo de la afición y la actitud de sus jugadores. Las dos bazas en las que se sostiene su ilusión de continuar.

Análisis del Almería

"Un partido de rivalidad regional, muy bonito y contra un equipo que ha hecho una gran inversión, ha cambiado por completo y ha revolucionado el club. Es un rival muy sólido, con mucha capacidad física, trabaja un 4-4-2 en zona, con muchas posibilidades ofensivas y un delantero de referencia. Vamos a protegernos de sus fortalezas y llevar al partido a una situación donde generemos situaciones de gol con posesiones largas".

Los tres fichajes

El entrenador malaguista hizo una radiografía breve de sus primeras sensaciones con los fichajes. Todos ellos, que han entrado en la convocatoria, están listos para jugar. "Han sido incorporaciones de última hora, no han venido precedidos de un estudio amplio de un perfil de esos jugadores. O nos reforzábamos con ellos, o nada", quiso dejar claro.

Sadiku: "Es delantero de referencia, no teníamos ese perfil en el equipo y nos viene fenomenal. Está cumpliendo esos requisitos de ese puesto".

Benkhemassa: Moha es un centrocampista polivalente. puede aportar muchas cosas en distintas posiciones. Es el que mejor ha llegado físicamente".

Lorenzo González: "Es un delantero con más versatilidad, a pesar de su estatura puede ser referencia también, jugar de segundo delantero o incluso de fuera hacia dentro".