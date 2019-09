Ángel Hernández: "El ex Vicepresidente de la Junta echa de menos su cargo"

El que fuera Vicepresidente de la Junta de Castilla y León y ahora concejal del PP en Valladolid, José Antonio de Santiago Juárez, quiere que Valladolid sea la capital de la comunidad. Las reacciones no se han hecho esperar. El procurador del PSOE por Soria, Ángel Hernández, considera que el ahora edil solo tiene necesidad de protagonismo porque “esta ocurrencia lo que parece es que echa de menos el cargo que tenía anteriormente.

Hernández le acusa de no trabajar por los vecinos de Valladolid porque “debería dedicarse a otras cosas y no a estas ocurrencias”. Una propuesta que en principio no va a prosperar porque el PP de Castilla y León ya ha aclarado que el estatuto deja bien claro que no es necesario buscar una capitalidad a Castilla y León. “El nombre de capitalidad ya está pasado porque es más interesante resolver los problemas que realmente afectan a los ciudadanos”, explica el procurador soriano.

Ángel Hernández señala que las propuestas territoriales deben ir en sentido contrario a la que propone de Santiago Juárez para que la comunidad muestre una “política de cohesión y equilibrio entre provincias”. Insiste en que este tipo de propuestas van en contra de la idea de cohesión de la comunidad autónoma

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, también ha criticado las palabras del ex vicepresidente de la Junta. Insiste en que lo más importante es que el estatuto de autonomía se cumpla y no se discrimine a Soria. “Las familias ricas se entretienen en el hipódromo”, ha ironizado el regidor soriano insistiendo en que su preocupación no es la capitalidad sino que se cumpla “la igualdad de derechos y oportunidades de los sorianos respecto a los demás ciudadanos de otras provincias de la Comunidad incluida Valladolid”.