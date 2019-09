Los vecinos de las barriadas periféricas preparan movilizaciones si no hay un acercamiento con el Ayuntamiento

La Federación de Vecinos del Extrarradio ya preparan un calendario de movilizaciones ante la falta de interés por parte del Ayuntamiento de poner soluciones a los problemas que afectan a miles de familias en las parcelaciones y barriadas periféricas de la ciudad.

Según comentan, desde hace tres meses están esperando a reunirse con el equipo de gobierno, pero de momento dicho encuentro no se ha producido por lo que se incumple una de las promesas electorales. Los vecinos ven falta de interés para poner solución a unos problemas "incluso más graves por la tremenda sequía que estamos padeciendo este año", por lo que ya anuncian un calendario de movilizaciones en las calles para hacerse oír.

Sin embargo, este anuncio de posibles movilizaciones ha motivado que el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, se haya puesto en contacto con la Federación para convocar una reunión la próxima semana, según ha confirmado el presidente de la misma, Rafael Salazar, quien repasó lo ocurrido hasta el momento. "El máximo responsable de Urbanismo se había comprometido a mantener una reunión con la Federación en el mes de junio pero dicha reunión nunca se llegó a celebrar por falta de convocatoria por parte del Gobierno Municipal. En el mes de julio la Federación se pone con contacto con el máximo responsable de Urbanismo, Salvador Fuentes, para ver que había ocurrido pero nos informa que no ha sido posible por un tema de agenda. Se nos convoca para antes del 31 de Julio pero una vez más nos hemos quedado esperando. Exactamente igual en el mes de agosto y aquí seguimos, esperando. Hemos sido muy prudentes estos tres meses pero entendemos que la situación no puede seguir así. Es muy preocupante el comportamiento que está teniendo el nuevo Gobierno Municipal con el problema del Extrarradio de Córdoba y entendemos que dicho comportamiento refleja no tener voluntad alguna de dar solución a los distintos problemas que están sufriendo miles de vecinos de las barriadas periféricas", afirmó el presidente de Córdoba Extrarradio, Rafael Salazar.

Por estos motivos, si en los próximos días no hay un acercamiento real, los vecinos de la periferia volverán a salir a la calle y ya preparan un calendario de movilizaciones.