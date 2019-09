Vuelve el agua a los grifos de Campillo de Arenas. Han sido tres largos días para los vecinos de este municipio jiennense que, como consecuencia de la reciente tormenta de esta semana, veían como se cortaba el suministro. La granizada impactaba de forma negativa en el acuífero que abastece a la población, el único sondeo que disponen sus 1.700 habitantes.

El Ayuntamiento de la localidad recomienda a la ciudadanía que no se beba y no se utilice para la cocina, puesto que aún no se cuenta con el resultado del último análisis efectuado al líquido elemento, el cual ya ha sido sometido a tres análisis en un laboratorio especializado.

La tormenta

La culpable de este problema de suministro fue la tremenda tormenta del pasado lunes. Desde entonces, el agua comenzó a salir muy turbia debido a la entrada de agua torrencial al acuífero del que se surte la captación.

Es un problema endémico de Campillo y reiteradamente denunciado por el consistorio. Campillo de Arenas solo dispone, como se indicaba anteriormente, de un único sondeo para la captación de agua y los responsables municipales piden las actuaciones necesarias para poder contar con un sondeo alternativo.