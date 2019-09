A la búsqueda del gen ganador

Ganar se ha convertido en una obligación para la Cultural, aunque la liga no haya hecho más que comenzar. Los dos empates cosechados hasta la fecha tienen expectante al personal, que no las tiene todas consigo. La prometedora pretemporada dejó paso a las dudas que se arrastraban desde el curso pasado cuando el equipo leonés estuvo lejos de ser ese cuadro ganador que merecía su inversión. Además, tardó en hacer del Reino de León el guardián de sus éxitos. En ello trabaja José Manuel Aira, que deberá tomar decisiones después de repetir alineación de manera estéril.

Con la visita del Bilbao Athletic (domingo, 19:00 horas), afronta la Cultural la primera cuesta del calendario. Dentro de una semana, la UD Logroñés. Y después, el millonario Burgos CF. Es pronto, sí, pero la liga no espera por nadie. El filial rojiblanco se perfila como uno de los candidatos al play-off que ya ocupó hace dos temporadas. El técnico Joseba Etxeberría, que ha reconocido en la previa fuertes lazos con Aspire, los que en su día le colocaron a un paso del banquillo culturalista, conduce al Bilbao Athletic de los Vivian o Sancet, jugadores en dinámica del primer equipo (Sancet debutó en Primera en la jornada inaugural contra el FC Barcelona). Pero también de los Vencedor, Areso, Rojo y compañía que en como visitantes dieron buena cuenta del Haro (1-4) antes de estrellarse contra el Calahorra.

Los cachorros bilbainos pondrán a prueba a la Cultural / Radio León

En la formación visitante se intuye estabilidad en lo que a su formación de inicios del campeonato se refiere. Sin embargo, la Cultural ya asegura una primera modificación. El joven Juan Rodríguez jugó esta jornada con el Júpiter y dejará su puesto a Aitor Fernández, que se estrenará de blanco. Aitor por un lado y Castañeda por el otro. Nuevos tiempos en los costados. Pero la decisión más comprometida estará en la punta. Sergio Benito pide a gritos un hueco en el once haciendo pareja con Dioni, pero, ¿es oportuno no tener más delanteros en la recámara? La controvertida decisión de no asegurar un recambio para el cedido Antonio López empezará a marcar en adelante las decisiones técnicas. Si el vallecano da el salto al equipo titular, Pichín o Menudo, cuyo rendimiento está aún lejos de lo esperado, serán los sacrificados.

Con Augusto, operado de las muelas del juicio, y Rodas, en fase de puesta a punto, fuera de la lista, Aira realizará un descarte. ¿Saldrá del ostracismo el capitán Antonio Martínez? Los recién llegados Gudiño y Roberto Carlos esperan también la ocasión del debut en un Reino listo para empujar hacia la primera victoria.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Leandro; Aitor, Virgil, Iván González, Castañeda; Alfonso, Luque, Kawaya, Dani Pichín; Sergio Benito y Dioni.

BILBAO ATHLETIC: Ezkieta; Areso, Sillero, Vivian, Rojo; Vencedor, Sancet, San Bartolomé; Morcillo, Zárraga y Tascón.

ÁRBITRO: Ruiz Álvarez (Asturias)