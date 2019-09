"A los artistas hay que dejarlos en paz. Huir de los vetos"

El Madrid de hoy lo conduce un Almeriense del barrio de Pulpí, a algo más de 400 kilómetros de la Gran Vía Madrileña, es experto en arte español, en gazpachos y su Madrid suena a jazz, en concreto al de Chet Baker con su ‘Il mio Domani’ que es la puerta de entrada al mapa de Madrid de José Guirao, ministro de Cultura y Deporte en funciones.

El ahora ministro está muy vinculado a varios edificios emblemáticos de Madrid: La Casa Encendida, la fundación Montemadrid o el Museo Reina Sofía que forman parte de su pasado como gestor cultural

“Volver no hay que volver nunca a los lugares donde uno ha estado. En los tres he estado muy feliz y he aprendido mucho”.

“A la casa encendida del debo poder haberla creado de cero y conectar con generaciones más jóvenes. Me cambió la visión de la Cultura”

José Guirao no vivió la Movida Madrileña, pero sí la “premovida” y lo hizo desde el primer destino que tuvo en Madrid, la habitación de un colegio mayor, la 112 de San José de Calasanz en Gaztambide. Una habitación al final del pasillo en la que estuvo dos años cuando estudió en la Complutense. “En esta habitación empecé a leer los clásicos de la literatura española y poesía. A partir de entonces el 112 es un número positivo”.

La siguiente canción en sonar en este recorrido es “vente pa’ Madrid’ de Ketama. El ministro no confiesa cuál es su equipo madrileño, pero sí nos dice que el Vicente Calderón es el estadio que más ha pisado. A él ha ido acompañando a su sobrino del que también es padrino y nos cuenta además que ahora lo ve con tristeza: “Ahora que lo están demoliendo, al pasar los viernes por la M30 camino del Consejo de Ministros me da pena aunque el Wanda es un sitio espectacular”.

A Guirao le gusta andar. Es el deporte que practica y nos confiesa que él conoció Madrid caminando, “cogía el Metro hasta un barrio, caminaba durante dos o tres horas y volvía”. El Retiro es uno de sus lugares favoritos para pasear, aunque ahora lo puede hacer menos. “Creo que no me he desconectado de la realidad, pero hay que conectarse todos los días y El Retiro es un lugar perfecto para hacerlo con el lado amable”.

El museo del Prado es un lugar que ha escogido para pasearnos por Madrid, un museo que define como la mejor pinacoteca del mundo, pero hace unos meses, el instituto Sondea a petición del museo del prado elaboró un estudio por el bicentenario del museo: el 37% de los españoles no ha visitado nunca el museo y solo el 5,7% dice haberlo el último año. “Creo que no valoramos lo que tenemos cerca. Estoy seguro de que ese porcentaje ha ido de viaje a Italia o a Francia y ha visitado la galería de los Uffizi o el Louvre”.

El ministro también ha hablado de la cancelación del concierto de Pedro Pastor “Es un error. Quiero pensar que la concejala Andrea Levy es nueva en esto de la Cultura y no es una cuestión de censura o veto sino un error de bisoñez. A los artistas hay que dejarlos en paz, no hay que medirlos por lo que pienses sino por la calidad de su trabajo”.