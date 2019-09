Camargo: "El PSOE quiere arrodillar a Podemos pero puede salir muy tocado"

La ex diputada de Podem en el Parlament balear, y representante de la corriente anticapitalista del partido, Laura Camargo, sostiene que la formación morada debe "pasar a la oposición" para construir su propia alternativa de Gobierno en España. Considera que el PSOE pretende "arrodillar" a Podemos y que estos no deben soportar por más tiempo este tipo de "humillaciones".

Declaraciones de la ex dirigente podemita este sábado en el programa A vivir que son Dos días Baleares, donde también ha expresado sus dudas sobre la intención de los socialistas de ejecutar compromisos por los que apuesta Podemos, como el de derogar la reforma laboral.

Sobre las nuevas negociaciones para formar Gobierno, que se han iniciado, de momento sin éxito, esta semana, Camargo afirma que, en realidad, se trata de una "escenificación barata", porque el PSOE "ya tiene decidido desde hace tiempo ir a unas nuevas elecciones", y advierte a los socialistas de que pueden salir "tocados" de esta situación.

La ex diputada no es partidaria de que Podemos suscriba un pacto de legislatura con el PSOE, más allá de apoyar a Sánchez en la investidura. Una posibilidad que, según aseguró este viernes la ministra portavoz, Isabel Celáa, no contempla el presidente en funciones para eludir la convocatoria electoral.

Sin embargo, en opinión de Laura Camargo, lo que debe hacer Podemos para no salir perjudicado de una hipotética relación de gobierno con los socialistas es "construir la alternativa desde la oposición".