ANPE Murcia denuncia la falta de profesorado en los centros educativos de la Región

ANPE MURCIA denuncia la falta de profesorado en los Centros de Infantil y Primaria de la Región el primer día de clase que tuvo lugar este viernes 6 de septiembre.

Comienza el curso en la mayoría de localidades de la Región, y según ANPE "son demasiados los centros que se encuentran desbordados por la falta de organización ya que la plantilla no está cubierta". "Este viernes se iba a convocar estas plazas con fecha de incorporación el próximo martes 10".

ANPE afirma que solicitó a la Consejería de Educación que se realizara el acto de adjudicación con anterioridad al inicio de curso, con el fin de que no se produjera el "caos organizativo" que supone para los centros arrancar las clases sin todos los maestros en sus puestos de trabajo.

"El resultado es que empiezan las clases en Primaria, nos faltan más de 370 maestros en nuestras aulas que no se han incorporado a tiempo del inicio de curso, y que no podrán atender a alrededor de 9.000 alumnos y alumnas de infantil y primaria. Son vacantes y sustituciones que se publicarán hoy, para cubrirse en el acto de adjudicación y que no se van a incorporar hasta el próximo martes. Así mismo, ANPE ha demandado a la Consejería de Educación la mayor celeridad posible para cubrir las últimas vacantes y sustituciones de maestros en el acto de adjudicación, y que puedan incorporarse el lunes, día en el que empiezan gran parte de centros de la Región. La respuesta ha sido negativa".

"No es de recibo que el profesorado tenga que hacer frente a esta situación, la cual genera un grave caos organizativo en los centros donde coinciden varios puestos docentes que están aún sin cubrir, ya que la primera semana del curso escolar siempre es la más complicada y en la que se requiere más organización, por lo que agrava más la situación de los centros de infantil y primaria, así como el inicio del curso para miles de alumnos".

Por otro lado, ANPE MURCIA continúa demandando la necesidad de reducir la ratio de alumnos/as por clase para que el alumnado pueda recibir una atención personalizada, así como reducir la carga lectiva de los docentes.