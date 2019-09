El partido entre el UCAM Murcia CF y el Marbella tuvo de todo desde los primeros instantes. Sobre el conjunto dirigido por Rubén Albés pesaba la presión de puntuar con tres puntos, pero los visitantes "son el mejor equipo de este grupo", dicho por el propio técnico vigués. Los andaluces no vinieron de paseo a Murcia.

A los dos minutos golpeó primero el Marbella, una jugada creada desde banda izquierda que Tomás recibió para colocar el balón en la cepa del palo izquierdo de Iricibar, gran sorpresa en la alineación en detrimento de Gianni. El meta universitario no llegó a parar el balón y al Marbella se le puso todo de cara (0-1). Sin embargo, el UCAM no quiso quedarse de brazos cruzados y buscó incesante el empate a través de un cabezazo de Vicente Romero. Los balones por alto fueron la seña universitaria en los minutos de inicio.

Cuando mejor estaba el conjunto murciano vino otro 'puñetazo' marbellí. Penalti de Chavero en una jugada inocente que fue muy protestada. Óscar, autor del primer tanto visitante, fue el encargado de lanzar la pena máxima. Iricibar estuvo listo, aguantando el tipo y tirándose a tiempo al mismo palo donde colocó el cuero Óscar anteriormente. El portero universitario se hizo con la bola, con autoridad y sin rechazarla.

A partir de ese instante, los murcianos se crecieron y equilibraron el partido. El Marbella bajó las revoluciones y el UCAM aguantó el tipo sin excederse en pisar el acelerador. No estuvieron cómodos, nada cómodos. Ya avisaba Albés en la previa, el gran objetivo es "ser un equipo". No se vevía eso en el campo, por mucho que lo intentaba Aketxe buscando espacios y huecos, no se entendió llegados al ecuador de la primera mitad con sus asistentes habituales -al menos los que deberían serlos- como Higón. Se llegó por la mínima al descanso, ventaja del Marbella.

En la segunda parte se cambiaron los papeles, fue el UCAM el que metió gol y lo hizo en el tres de juego. Manu Justo aprovechó un fallo garrafal de Wilfred. Mayoral entró desde banda izquierda para poner un magistral centro, el meta marbellí quiso atajar el balón porque iba flojita, pero se le escapó y Manu estuvo ahí para empujarla (1-1).

Fue otro partido, el UCAM salió enchufado de vestuarios, incluso le anularon otro gol en fuera de juego. Los mejores minutos universitarios en el choque estaban siendo una realidad y los murcianos dieron una imagen totalmente opuesta a la ofrecida en la primera parte. Fue un espejismo que duró 15 minutos. El partido se volvió a poner patas arriba con un nuevo mazazo de los visitantes. Centro escorado del Marbella que remató Saúl y que terminó por dormir al UCAM (1-2), al que le costó despertar y lo hizo a falta de diez minutos del final. Pero no sería la última palabra del conjunto murciano, Aketxe al fin tuvo su premio y pudo rebañar un balón aislado y lograr el empate (2-2).