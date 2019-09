Xirivella blinda su 'Nit de les Figues' para evitar incidentes como los ocurridos en Quart de Poblet

Xirivella celebra esta noche su tradicional 'Nit de les Figues', y para evitar incidentes como los ocurridos hace una semana en Quart de Poblet, donde hubo peleas, robos y comas etílicos, la localidad se blinda con el mayor dispositivo de seguridad nunca visto.

El alcalde de Xirivella, Míchel Montaner, explica que, además, de un dispositivo especial coordinado con Delegación del Gobierno, va a haber efectivos de la Policía Local del municipio, además de Policía Nacional y agentes de comisarías de pueblos vecinos.

Para la 'Nit de les Figues', el Ayuntamiento de Xirivella ha organizado una sesión de Djs como "colofón" a las paellas y 'torrás' que se celebrarán en la población. La otra cita "sensible" es la actuación de la Orquesta Montecarlo, famosa por su gran número de seguidores. El espectáculo está previsto para este domingo y, durante el descanso, se disparará el Gran Castillo de fuegos artificiales.

Montaner explica que el dispositivo se pone en marcha para primar la seguridad de los vecinos, y para ello también se dispondrán puntos violeta para prevenir y asistir a las víctimas de agresiones sexuales.

Además, la Casa de la Mujer de Xirivella ha editado un decálogo donde se detallan derechos y obligaciones de cada persona, en el que se recuerda que las fiestas o el consumo de alcohol "no garantizan ningún tipo de impunidad", y que la forma de vestir o de bailar de cada mujer "no autoriza a ningún hombre a tocarla o asediarla si ella no da un consentimiento explícito". "En fiestas no vale todo. El no sigue siendo no", añade el documento.