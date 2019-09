Este Algeciras ilusiona (3-2)

El Algeciras ha logrado la primera victoria de la temporada tras imponerse con un trabajado 3-2 al Yeclano Deportivo después de un partido de locos en el que los hombres de Emilio Fajardo llegaron a desperdiciar una renta favorable de hasta dos tantos.

Hacía mucho tiempo que la parroquia algecirista no disfrutaba tanto como con los primeros 45 minutos desplegados por su equipo y es que el ofensivo once que el preparador dispuso sobre el terreno de juego no defraudó. En el minuto 9 llegó el primer aviso de los de casa en una internada de Choco que no encontró rematador por poco.

El tramo inicial fue competido con un Yeclano que no le perdía la cara al partido pero que se mostraba muy romo en ataque y que daba la iniciativa a los albirrojos que llegaban más y mejor. Fruto de ello no tardó en caer el 1-0 a los 18 de juego con un cabezazo de Antonio Domínguez tras un centro medido de Choco que acababa en el fondo de la red. Casi sin tiempo para reaccionar llegó el segundo, de nuevo obra del mago de Punta Umbría que definió cinco minutos más tarde un pase de Karim para establecer el 2-0.

El marcador hacía méritos al buen trabajo que el Algeciras estaba desplegando sobre el césped y donde su afición se mostraba encantada. No era para menos, porque en ese tramo de locura estuvo a punto de cantar el tercero pero la falta del ex- del Sabadell se estrelló en el larguero. Eran unos momentos en los que los de Fajardo se gustaban y querían más. En el 31' le tocaba el turno a Jorge Barba que golpeó con todo pero Serna desvió a córner.

Los visitantes se quitaron como podían los embistes de su fiera de encima y cogieron algo de aire en la recta final del primer tiempo con un aviso tras pérdida de Iván en el 41' y una falta que Vaquero golpeó cerca de la escuadra de Lopito con el 45' cumplido. Con una más que merecida ovación cerrada despedía la grada a su equipo que pareció quedarse en la caseta.

Y es que el Yeclano salió decidido en la segunda mitad porque nada más arrancar el meta jienense tuvo que lanzarse abajo para desbaratar un remate dentro del área y Borja Vicent hacer lo propio en una doble ocasión que metió el susto en el cuerpo al respetable. No estaba entonado el equipo y el preparador algecirista lo vio claro dando entrada a Cerpa en el 58' buscando más consistencia en el centro del campo.

Para nada. El 2-1 no tardó en caer, obra de Alayeto que cazó un balón en la parte derecha y golpeó con violencia cruzándola a la escuadra de la portería cuando aún quedaba media hora de partido por delante. Dos después, el empate. Torrija de la defensa a la hora de despejar un saque de esquina y Héctor Camps metía la pierna para mandar el balón a la red y establecer un 2-2 que ponía el nerviosismo en el Nuevo Mirador. Le costó reaccionar al Algeciras que incluso vio como Luis Castillo perdonaba la remontada en un cabezazo que salió lamiendo el poste en el 65.

Los cambios dieron otro aire al equipo. Tote y el debutante Antonio López catapultaron el ataque de los suyos y lograron que se viviera otro de esos finales épicos. El punta, un auténtico tanque, remató centrado con el exterior en el 74' en la primera que tuvo. Los últimos minutos fueron un asedio de los albirrojos que acabaron logrando el ansiado tanto de la victoria después de un pase de magia de Antonio Domínguez que encontró a Tote que definió con sutileza a seis del final poniendo patas arriba el templo.

En los instantes finales el equipo se dejó el alma por amarrar el primer triunfo del curso que le mantiene invicto tras tres jornadas y creciendo con 5 puntos tras nueve en disputa.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (3): Lopito; Choco, Borja Vicent (m.70, Tote), Pablo de Castro, Braganza, Iván Turrillo, Mario Martos (m.65, Antonio López), Jorge Barba (m.57, Cerpa), Antonio Domínguez, Antoñito, Karim Abubakar.

YECLANO DEPORTIVO (2): Serna; Mario Sánchez, Camps, Chino, Vaquero, Renato (m.72, Víctor Fenoll), Selfa, Alayeto (m.82, Iker Torre), Ubay, Luis Castillo, Marcos (m.56, Tonete).

ÁRBITRO: Patiño Álvarez (Colegio Madrileño). Amonestó por parte local a Iván y por parte visitante a Renato, Selfa, Vaquero, Tonete, Chino.

GOLES: 1-0 (m.18, Antonio Domínguez); 2-0 (m.23, Antonio Domínguez); 2-1 (m.61, Alayeto); 2-2 (m.63, Héctor Camps); 3-2 (m.84, Tote).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo IV de Segunda División B disputado en el Nuevo Mirador ante unos 4.000 espectadores.