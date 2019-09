Casado, en Benidorm: "El Gobierno está poniendo en riesgo el turismo, no hay planes de contingencia frente al brexit"

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha comenzado el curso político este domingo en Benidorm con un mitin, en modo casi preelectoral, que ha contado con la presencia del presidente de la formación, Pablo Casado así como del secretario general, Teodoro García Egea y la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

En el acto, que ha tenido lugar en el Auditorio Óscar Esplà en el Parc de l'Aigüera, también han intervenido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mázon, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, el presidente del PP provincial Eduardo Dolón y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Un mitin que ha servido a los populares para poner en valor la fuerza que tiene ahora mismo la formación en la provincia de cara a una posible repetición electoral.

Pablo Casado ha comenzado su discurso destacando la importancia que tiene la Comunitat Valenciana y Alicante para su partido. En lo que respecta a la provincia, el presidente del PP ha criticado que el Gobierno Central está poniendo en riesgo el turismo ya que "no dicen nada del brexit" y "no hay planes de contingencia". Ha añadido que para esta tierra el turismo británico es fundamental. "Hay que dejar claro que podrán seguir viniendo y que haremos todo lo posible para que no se resienta el empleo y las inversiones internacionales de esta zona".

En materia autonómica, Casado ha criticado que "no se puede entender que nadie alce la voz cuando se priva a la Comunitat Valenciana de 730 millones de euros" por un "cálculo electoral". "No veo que (el presidente y vicepresidenta de la Generalitat) Ximo Puig y Mónica Oltra se manifiesten", ha aseverado.

Casado ha pedido a Puig y al presidente de Melilla, Eduardo de Castro, "su voto para que, unido a los seis presidentes del PP, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera". "Nunca se puede entender que cuando a la Comunitat se le priva de 730 millones de euros nadie alce la voz", ha señalado, antes de preguntarse "qué pasaría si lo hiciera el PP".

El presidente del PP ha asegurado que las autonomías no reciben la financiación que les corresponde "por un cálculo electoral". "No veo que Puig o Compromís se manifiesten, ni siquiera ante el incumplimiento de los 730 millones de euros para la Comunitat, no están haciendo nada", ha recriminado.

En contraposición, ha asegurado que la Comunitat para el PP "es fundamental", ya que es un "emblema" de las "políticas que transforman la sociedad", porque antes de que el PP gobernara en la región "ni siquiera habían llegado las infraestructuras más basicas", mientras que tras los mandatos 'populares' "el Corredor Mediterráneo ya tiene el 60 por ciento de sus infraestrcuturas inverttidas y acabadas".

En materia agrícola, también ha recordado que el PP es el único partido que defiende los intereses de los agricultores. "Con el PP la Comunitat no tenía que hacer absolutamente nada" por que sus dirigentes "iban a pelearse a la UE" si era necesario. En este punto, se ha referido a la citricultura valenciana para asegurar que los "eurodiputados del PP con el vicepresidente del PP Europeo, Esteban González Pons, "van a defender los intereses del campo valenciano y español", "también negociando la nueva PAC".

Bonig pide a Cantó unión para defender la libertad de los padres en materia educativa y lingüistica

La presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, ha declarado que esta autonomía atenta contra la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos y que así lo atestiguan las más de 40 sentencias judiciales contra la política educativa y linguistica del gobierno del Botaníc. Además, le ha pedido al Síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, que vayan de la mano para defender en los tribunales la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Además, ha comentado "que la provincia y la Comunitat no viven del pasado" y ha destacado la "capacidad de pactos que ha tenido su partido". Ha aplaudido también la defensa que está haciendo por el turismo el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, con su oposición a la tasa turística, "ese impuesto que quiere establecer la izquierda para cargarse el principal motor económico de esta tierra" ha señalado la presidente del PPCV.

Bonig también ha denunciado "el silencio de Puig ahora con Sánchez respecto a la financiación". "Sumisión total y absoluta", ha lamentado, antes de asegurar que el PPCV "utilizará todos los medios políticos y legales para que los recortes no afecten a los derechos de los valencianos". Ha calificado de "mezquindad política" que se bloqueen recursos para presionar y forzar una investidura.

Isabel Bonig ha asegurado que "el Mediterráneo siempre ha sido la avanzadilla de las políticas de la izquierda". "Aquí, Puig adelantó las elecciones bajo el pretexto de dejar de estar marginados. Cuatro meses después del nuevo Botànic, el llamado pacto de los sillones y de los enchufados, se traduce en tres cifras: 1.450 millones de euros que son los recortes que Sánchez le pide a Puig, 330 enchufados y 13.000 valencianos que se han ido al paro en agosto liderando la destrucción del paro".

Mazón acusa a Puig de callar ante el copago del Júcar - Vinalopó

El presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón, ha acusado al president de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, de "callar" ante la posibilidad de que el Gobierno central imponga un pago a los regantes y usuarios del Júcar-Vinalopó.

Mazón ha arremetido contra el riesgo de "inventar el concepto del copago del trasvase" y ha calificado la situación de "grave" después de que a los usuarios, "que se lo han currado" para traer agua del Júcar, ya se les obligara a cambiar la toma del agua, desde Cortes de Pallás a Cullera, para que ahora "tengan que pagar".

También se ha referido al Tajo-Segura, que ve "politizado" por el PSPV-PSOE, partido del que ha advertido de que tiene en mente "darle la puntilla final".

Frente a esta amenaza, la Diputación de Alicante impulsará la Mesa Provincial del Agua, ha recordado Mazón al tomar la palabra en un mitin ante un millar de personas protagonizado por el líder nacional del partido, Pablo Casado.

Del gobierno valenciano del Botànic II, ha dicho que es "más pequeño y está más fracturado y radicalizado que nunca", y ha asegurado que el PP actuará ante sus políticas al igual que lo hizo en los últimos años con César Sánchez al frente de la Diputación Provincial de Alicante.

Ha proseguido que el PP defenderá en los tribunales que eso incumple la Constitución Española por vulnerar la libertad de uso de la lengua.