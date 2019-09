Día del Bierzo marcado por el llamamiento a la unión de las Administraciones

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ponferrada abrió sus puertas para la celebración de un Día del Bierzo marcado por el llamamiento a la colaboración de las instituciones, un mensaje que no ha escondido críticas a la Junta de Castilla y León o la falta de diálogo de determinados partidos políticos para conseguir un gobierno central estable.

Fue el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Gerardo Álvarez Courel el encargado de abrir los discursos institucionales en esta jornada en la que la institución comarcal ejerce de anfitriona para honrar también a la patronal del Virge cuya ofrenda, por turno, corrió a cargo del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.

Álvarez Courel las necesidades de la institución comarcal no sólo en atribuciones y competencias sino también en la dotación de una sede estable cuestiones no resuelta, a su juicio, porque 'el tiempo pasa y esa voluntad, política, no llega' en referencia a falta de acuerdo con la Junta de Castilla y León para la firma de un convenio marco que abordará en la reunión solicitada al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En su discurso, recordó la importancia de subsanar la despoblación rural y la falta de servicios que sufre una comarca a la que, recordó, deben ponerse altenartiva a la generación energética del carbón sobre la mesa por lo que, insistió, ' es tiempo ya de unirse en un frente común en el todos los organismos implicados, nos pongamos de acuerdo', un mensaje que unió a su petición para 'un llamamiento al sentido de Estado que permita que los proyectos para la comarca se pongan en marcha'.

Ciuden, A-76 y Corredor ferroviario Atlántico

En este punto, Álvarez Courel destacó la importancia del Corredor Atlántico ferroviario, la construcción de la autovía A-76 Ponferrada-Orense o las medidas vinculadas a la transición energética justa a través de la Ciuden.

Las mismas reivindicaciones de las que se hicieron eco tanto el presidente de la Diputación, el socialista Eduardo Morán como el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez quienes además añadieron, en el caso del presidente provincial, 'la necesidad de dotar de infraestructura de comunicación y tomar medidas contra la despoblación del Medio Rural', tomando de referencia, siempre, que el Día del Bierzo, aseguró Morán, debe ser punto de arranque de unidad para lograr los proyectos necesarios con la colaboración de todos.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, el popular Juan Carlos Suárez Quiñones dejó patente en su intervención esa voluntad política de colaboración de la Junta desde donde se ofrece, como han demostrado, dijo, 'un gobierno del pacto y el diálogo' en esta legislatura que deja atrás cuatro años en los compromiso del gobierno autonómico, dijo, también se ha refrendado en proyectos como el de Forestalia y la petición de la incorporación del área del Bierzo al Corredor Atlántico, una apuesta de futuro que ya da sus frutos 'dado que el Bierzo ha reducido el paro en un 10% ' lo que, a su juicio, demuestra, 'que hay síntomas de recuperación'.

El alcalde de Ponferrada, el socialista, Olegario Ramón cerró el acto institucional apelando a la futura participación de las Juntas Vecinales, 'como realidad administrativa tan genuina de la comarca, tuvieran voz propia en este acto' dentro de una intervención en la que defendió 'más altura de miras' por parte de los representantes políticos, pero también de la ciudadanía.

'Bercianos y bercianas: poco avanzaremos si nos limitados a lamentarnos. Todos podermos aportar algo para mejorar el futuro de nuestra tierra ' señaló en un mensaje con el que ha pretendido implicar no sólo a las administraciones sino también a la sociedad berciana para lograr un desarrollo adecuado que permita a todos los habitantes del Bierzo labrarse un futuro sin tener que abandonar la comarca.

La comitiva partió hacia la Basílica de la Encina para sumarse a la procesión en honor a la patrona si bien se encontraron con una protesta pacífica en la calle en la que manifestantes con la careta de Anonymus que reivindicaban la separación entre los poderes políticas y eclesiales.

Las autoridades alcanzaron el templo sin que se produjese ningún tipo de altercado o incidente.