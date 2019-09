Gómez Sanmiguel: "Será muy difícil volver a reunir 43 pasos en una exposición"

El mundo cofrade afronta la recta final antes de la Exposición Magna Nazarena que comenzará la semana que viene en la Mezquita Catedral. Se trata de uno de los platos fuertes dentro de las celebraciones por los 75 años de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba.

Sin embargo, lo que más expectación ha levantado es el traslado de los pasos hasta la Catedral, puesto que serán más de 30 las hermandades (la mayoría llegadas desde distintos municipios de la provincia) que opten por el traslado procesional el sábado que viene. En la práctica, este traslado se ha convertido en una procesión magna que congregará a miles de personas en el entorno de la Mezquita catedral.

Más de 300 agentes de la Policía Local y Nacional, con el apoyo de la Guardia Civil, velarán por la seguridad de los asistentes para que todo discurra con normalidad. "El dispositivo será similar al que hay en Semana Santa. La carrera oficial será la misma, pero no habrá palcos, sino sillas. En esta ocasión, al ser un traslado de un día, no habrá estructuras ni palcos. Los andenes de la Catedral quedarán libres", comentó el presidente de la Agrupación de Hermandades, Francisco Gómez Sanmiguel, quien indicó que la mayoría de los pasos "van a estar viniendo a lo largo de esta semana. No vendrán todos juntos y lo harán de forma escalonada. El viernes llegarán los titulares de la capital que han elegido el Vía Crucis para venir a la exposición. El regreso a los templos, cada hermandad lo ha organizado a su voluntad. Se ha pedido que lo hagan de la manera más rápida posible para causar las menores molestias. Las cofradías llegadas de los distintos pueblos lo harán de forma privada", comentó Sanmiguel.

Aunque la procesión del sábado que viene ha levantado una gran expectación, desde la Agrupación han querido recordar que "lo que es extraordinario es la Exposición Magna. La procesión es la manera de trasladar alguna de las imágenes que formarán parte. Al ser un número elevado, lo convierte en algo extraodrinario. Serán 43 imágenes sobre sus pasos procesionales. Creo que es algo que no se ha hecho nunca. Es complicado que una reunión así se pueda volver a repetir en el futuro", concluyó Gómez Sanmiguel.