Gonzalo Caballero: "El desgaste de Feijóo impide otra mayoría absoluta del PP"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, asegura que el PP "no tiene hoy ninguna opción de revalidar la mayoría absoluta" en Galicia debido "al nivel de desgaste" de Alberto Núñez Feijóo, algo que su partido "ya sabe". "Se acabó el tiempo de las mayorías absolutas. Hay un nuevo tiempo y mucha ciudadanía gallega harta de Feijóo, harta de un gobierno que asfixió la sociedad, que utilizó las instituciones en beneficio de su partido, que deja menos posibilidad de futuro para la gente más joven...".

En una entrevista en la Cadena SER, el socialista aseguró estar "preparado" para los comicios autonómicos "cuando las haya y contra el candidato que decida el PP". No le intimida partir de una situación en las que los populares tienen 41 de los 75 diputados de la cámara, porque cree que la situación política ha cambiado mucho.

el "paripé" de los 700 millones de deuda Caballero considera "un paripé" el enfrentamiento de Feijóo con Madrid a cuenta de los 700 millones de deuda y se pregunta por qué no sacó estos informes "cuando Montoro escribió en una carta a las comunidades autónomas que no podía actualizar las entregas a cuenta con un gobierno en funciónes". Recuerda que, en los presupuestos generales del Estado que el PP no apoyó "había 7.000 millones más" para la financiación autonómica. Si la investidura de Pedro Sánchez llega en septiembre, asegura que "la actualización de esa financiación se va a desarrollar lo más deprisa posible" y recuerda que "un gobierno del PP y la usltraderecha estaría recortando las autonomías", con lo que "este problema de financiación sería real, mucho más grave" y con la "total complicidad" de Feijóo.

"El PP obtuvo tres mayorías absolutas, la última en 2016, y tres derrotas en 2019. Esa foto de 2016 —cuando todavía gobernaba Rajoy, el poder del PP estaba asentado y el PSOE en crisis— no representa la mayoría social de progreso que existe en la Galicia actual" donde "Feijóo llevó por primera vez al PP a perder las elecciones".

"El nuevo tiempo pollitico se abrió en las generales de abril y fue ratificado en las municipales y las europeas". Caballero recuenta tres diputaciones con presidente socialista, el 55% de los gallegos con alcalde del PSdeG y el "mayor grupo parlamentario en el Congreso para el progresismo en la historia de la autonomía".

el "compromiso" de bugallo El secretario xeral del PSdeG echó un capote al alcalde Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acusado por Compostela Aberta y BNG de derechizar su discurso y acercarse al PP. "Todos los alcaldes del PSOE tienen un largo compromiso con la lucha por la izquierda y ése es el compromiso que también tuvo Bugallo desde los años 70 en organizaciones políticas de izquierda. Entiendo que haya distintas cuestiones locales que tienen que arreglarse en ese nivel.

El líder socialista considera que Feijóo representa "un proyecto agotado, enemigo político de las ciudades gallegas, que abandonó el medio rural y no trabajó para dar solución a los problemas de los gallegos". En lugar de eso, "está buscando un espacio político en el PP de Pablo Casado y de Cayetana Álvarez de Toledo".

La situación de la sanidad pública es "la mayor muestra" de esa situación. "Después de que en el primer semestre los datos de las listas de espera de los pacientes mas graves aumentasen, vimos en este verano cómo centros de salud que tienen que estar con seis médicos se quedaban con uno solo o médicos de primaria que tienen que atender a 40 pacientes en un solo día en primaria".

Caballero no cree que los problemas para formar gobierno en el Estado influyan en una alternativa al PP. "Todas las fuerzas progresistas somos aliadas a la hora de hacer un planteamiento alternativo en Galicia, tenemos una relación fluida en la actividad parlamentaria". Cree que existe "un gran ámbito" de la sociedad civil que respalda el cambio, "nacionalistas, izquierda, centro izquierda y centro, gente moderada que ve como Feijóo perdió la mesura y la moderación que tenía en otra etapa".

"Estamos en condición de trabajar conjuntamente para no perder una oportunidad de futuro que Galicia necesita". La ve como una "gran alianza" con la sociedad civil, un "acuerdo de país" con "los sindicatos, los estudiantes, el mundo agrario... todas las actividades sociales y asociativas" en la que el PSdeG "lidera la opción de cambio político".

Ese proyecto se basa en unas "prioridades programáticas" como la necesidad de una nueva política económica, industrial y de apoyo a la I+D+i; la necesidad de desarrollar una política de medido rural que dé equlibrio territorial y permita apostar por el desarrollo de todo el territorio en una Galicia "cada vez más abandonada"; un "componente claro" de compromiso con el desarrollo sostenible y otro "prioritario" en las políticas sociales y de igualdad. "Ése es el ADN del PSdeG".

Caballero miró atrás para recordar que el PP ha gobernado en la Xunta durante 31 de los 38 años de la autonomía. "Galicia necesita algo distinto, la democracia es alternancia". Esa "confrontación" de modelos lleva viéndose varios meses y, desde el pleno de la próxima semana, se trasladará también a la sesión de control del Parlamento. En este inicio de curso escolar se ve el "retroceso" frente al bipartito en el "aumento de los costes para las familias" que tienen que pagar libros y material escolar.

"Después de diez años en la Xunta, Feijóo deja una Galicia con menos gente, con menos posibilidad de futuro y sin proyecto. Si yo pidiese que me digan tres medidas positivas que tomó el gobierno gallego a lo largo de estos tres años de legislatura, estoy convencido de que la mayoría no sería capaz decir ni una sol. Es una muestra de que no hay gobierno al frente de las necesidades del país".