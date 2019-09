Los dos equipos del centro gallegos de la Segunda División del fútbol sala nacinal afinan su puesta a punto para el inminente inicio del campeonato de liga. Como parte de su preparación, ambos disputaron partidos de Copa Galicia, en la que siguen avanzando en el cuadro aunque de distinto modo.

Así, el Santiago Futsal sigue sumando victorias ajustas para seguir avanzando, y de ese modo volvió a superar a su rival de octavos de final, el Ganomagoga Vigo FS. El equipo compostelano, con las bajas de sus tres internacionales (Recio, Pirata y Nito) y la del lesionado Gambín, sufrió para eliminar al equipo vigués con un solitario gol de Alberto Mirás en el ecuador de la segunda parte del partido. Seguramente, el saber sufrir para ganar los partidos, le vendrá de perlas para la temporada que se avecina.

El Noia, triunfo y mosqueo de Marlon

Por su parte, el Noia Portus Apostoli, goleó en Valdeorras (1/4 de final) al Pizarras Tres Cuñados por 2-7 y ya está en semifinales. En lo que va de pretemporada, al quipo noiés no le está costando encontrar el camino del gol precisamente, si bien tras este último partido, el propio Marlon Velasco reconocía que estaba “contrariado porque a pesar del deber cumplido, no me voy con las sensaciones que me hubiera gustado, quizá no ha sido la mejor manera de acabar esta fase de preparación. Deberíamos haber competido mucho mejor y haber demostrado mucho mejor nivel del que hemos demostrado”, insistía el entrenador catalán, que no veía una excusa en que se tratara de “un partido complicado por el rival”, al ser el suyo “un equipo profesional, de mayor categoría, y llevamos muchas más sesiones y partidos que ellos”, también difícil por “la pista” y por “el arbitraje”, del que aún así lamentó que “como en todos los partidos de Copa Galicia, los árbitros tienden a intentar igualar los partidos cuando no tienen por qué” y “tampoco se quieren mojar mucho, nos toca por desgracia jugar todos los partidos como visitantes y además de tener que competir contra un rival tenemos que competir en ocasiones contra arbitrajes muy caseros” .

Seguía mostrándose crítico Marlon afirmando que “creo que el resultado no se ajusta a lo visto, el resultado es más amplio de lo que el partido ha dado”, en gran parte debido a los dos goles finales de los suyos aprovechando el cinco para cuatro. “El partido ha ido por unos cauces de igualdad”, insistía el técnico, “y eso nos tiene que poner en alerta y hacer ver que igual no somos tan superiores como nosotros nos podemos esperar a tenor de los partidos que venimos realizando. Pese a la cantidad de goles anotados durante la pretemporada, Marlon advierte que es "una falsa realidad” ya que “no hemos tenido la oportunidad de disputar más partidos de la exigencia y dificultad de Palma o Braga por ejemplo, que eso nos hubiera acercado al nivel competitivo que nos vamos a encontrar cada semana en Segunda División. Creo que ahora mismo necesitamos incluso una bofetada o un revés para darnos cuenta de que en Segunda nos va a costar mucho ganar partidos” sentenció.