"La plantilla tiene más nivel este año"

Los jugadores del Xerez DFC han tenido mucho tiempo para asimilar la derrota en el Navarro Flores de Rota. Este fin de semana no han disputado su jornada de liga ya que tenían que haberse enfrentado al Écija, que ha perdido su plaza al no poder desbloquear los derechos federativos.

En una semana cargada de entrenamientos -miércoles y jueves con doble sesión-, la plantilla espera corregir algunos de los fallos que se cometieron especialmente en la primera parte de aquel encuentro.

Adri Rodríguez, que espera coger poco a poco el ritmo de competición tras haber pasado un verano complicado por culpa de una rotura de fibras, asume la dificultad de entrar en el once titular, por la “mucha competencia” que hay dentro del vestuario. Al centrocampista la da rabia no haber podido empezar la liga como a él le hubiera gustado, “no estoy habituado a perderme partidos, pero ya me encuentro a disposición del míster si lo ve conveniente y espero estar en Pozoblanco al cien por cien”, asegura.

El jugador xerecista cree que la plantilla que se ha cerrado esta temporada “es de mayor calidad, tiene más nivel. Al final, los equipos normalmente se mejoran, se deja lo que está bien y se intenta mejorar lo que hay que corregir. No obstante, los resultados se verán al final de temporada”.

Con el ascenso la pasada temporada del Cádiz B y el Algeciras, el grupo X es menos potente este año, “he jugado seis años en Tercera División y para mí, el del año pasado fue el grupo más duro que me he encontrado”.