Dueños de los negocios de la Plaza de España denuncian que han perdido el 80% clientes debido a las obras

Algunos de los dueños de los negocios de los locales de la Plaza España se quejan de que desde que han comenzado las obras han perdido más del 80% de sus clientes. Por este motivo, han solicitado a la Junta de distrito de Moncloa- Aravaca, que les dejen anunciar sus negocios con indicaciones para que los peatones sepan como llegar.

Además, dicen que con las obras han cerrado algunos de los accesos, lo que dificulta que turistas puedan acceder hasta ellos. Es el caso de Antonia, hace 16 años abrió un tablao flamenco, y la mayoría de sus clientes son turistas: "Hemos tenido que llegar a acuerdos con agencias para recoger a los clientes en otros puntos de la ciudad y traerlos hasta aquí".

Pero Antonia no es la única afectada, Alejandro tiene un bar desde hace cuatro años, dice que hay días que no abre porque hay mucha menos gente por la zona. También se queja de le hecho de tener algunos de los accesos cerrados, los proveedores no pueden descargar porque "no pueden pasar con los camiones, y han tenido que venir andando con carros a descargar".

Los vecinos y dueños de los negocios insisten en que han enviado un comunicado a la Junta del distrito, para que se reúnan con ellos y que les informen sobre el avance de las obras. Sobre todo, dicen, ahora que los trabajos de excavación que podrían prolongarse alrededor de 3 meses, después de que esta semana encontraran restos arqueológicos, que los técnicos tendrán que valorar su relevancia. Estos hallazgos datan del siglo XVI y corresponden a las antiguas Caballerizas Reales de la Regalada, que se levantaron durante el reinado de Felipe II

Desde la Junta de distrito insisten en se han comunicado con ellos y que tienen la intención de hacerlo en persona, pero que no pueden anunciar estos negocios porque es una competencia que no pertenece al Ayuntamiento.