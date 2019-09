Claros y oscuros de la vuelta al cole

Son los grandes protagonistas, son algunos de los casi 785.000 estudiantes que inician este lunes el nuevo curso escolar en escuelas e institutos de la Comunitat Valenciana. Un inicio de curso en el que, según el Consell, ha aumentado la inversión por alumno hasta los 6.351 euros, casi un 26% más desde que gobierna el Botànic. Además, aumenta el presupuesto para el bono infantil y se consolida el programa Xarxa Llibres.

También se acomete la mejora de los centros educativos mediante el Plan Edificant, y se espera que más de 2.000 alumnos abandonen los barracones en este nuevo curso escolar. Un curso que cuenta "con más profesores que nunca", más de 71.000 docentes, algo que implica, según el conseller de Educación, Vicent Marzà, que tengan mejores condiciones laborales y puedan trabajar mejor, sobre todo, para dar una atención más digna e inclusiva a los alumnos.

El PSPV, socio de Compromís en la Generalitat, defiende la gestión del Consell y del president, el socialista Ximo Puig, que, según la secretaria de Educación del partido, Inma Sánchez, está cumpliendo su promesa de que los alumnos tuvieran unas aulas "dignas" y que no tuvieran que seguir en barracones como centros permanentes, como ocurría, asegura, con el PP.

Sánchez indica también que, a pesar de la infrafianciación, el PSPV va a ser "garante" de que el sistema educativo no va a sufrir recortes y no se van a reducir ayudas como las becas universitarias o las de comedor.

Además, la socialista critica a las derechas, que "atacan" y ponen en duda la capacidad del profesorado y critican la utilización del valenciano en los centros, algo que no va en beneficio de "nuestro progreso como sociedad".

Sin embargo, desde la oposición siguen con las críticas. La diputada de Ciudadanos Merche Ventura asegura que el curso escolar se inicia con promesas "incumplidas" por parte del conseller Marzà y con una falta de recursos para cumplir con una educación "inclusiva y de calidad".

Mientras, la presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, en el acto de inicio de curso político del partido en Benidorm junto a Pablo Casado, ha declarado que esta autonomía "atenta" contra la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos y que así lo atestiguan las más de 40 sentencias judiciales contra la política educativa y lingüística del gobierno del Botàníc. Además, le ha pedido al Síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, que vayan de la mano para defender en los tribunales la libertad educativa de los padres.

Sin Gobierno, el sistema educativo se verá "afectado"

Desde UGT, el portavoz de Educación, Pepe Gil, advierte que, si no hay un gobierno en España las próximas semanas, el sistema educativo valenciano también se verá "afectado".

Recuerda que, junto a la Sanidad, la educación es el apartado donde más se invierte desde la Generalitat, por lo que, si no hay presupuestos en España, el Consell tendrá que llevar a cabo ajustes. La falta de gobierno, asegura, "ya se está notando".

Entre las principales reivindicaciones de UGT para este nuevo curso escolar, está conseguir un pacto de estabilidad para el profesorado interino, para que no puedan ser despedidos los profesores mayores de 45 años que no aprueben las oposiciones. También piden a la Conselleria que disminuya los ratios de las clases y apueste por la Formación Profesional. Otra de las peticiones es que los cursos de formación en idiomas de los profesores se realicen durante el horario laboral y no fuera de él, como ocurre en la actualidad.