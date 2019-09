Las Palmas no termina la faena en el derbi (0-0)

Pocos inventos aplicó Pepe Mel a su once. Lemos jugó en sustitución del sancionado Aythami y a partir de ahí el mismo equipo que disputó el partido ante el Racing de Santander. Como se esperaba el uruguayo jugó por delante de la defensa. En el primer tiempo la UD dispuso de las dos mejores oportunidades: un disparo cruzado de Cedrés y un cabezazo de Curbelo. Sin embargo su elaboración ofensiva estuvo en el tono de los anteriores partidos, era demasiado escasa. No obstante a la hora de defender los amarillos no padecían grandes sufrimientos. Mucho control de balón para el Tenerife, pero poco peligro en el marco de Josep.

En la segunda parte hubo un movimiento interesante por parte de Mel. Lemos quedó incrustado en el centro de la defensa, Álvaro subió a la banda y Pedri jugaba por el centro. En eso mejoró el equipo. Se desplegó de una manera más óptima, pero a la hora de elaborar a esta UD le cuesta mucho. La expulsión de Luis Milla por una grave entrada a Pedri, no ofreció un escenario que posibilitara el hecho de que la UD se mostrara como un equipo superior al Tenerife. Drolé saltó de nuevo en la segunda parte; el costa marfileño no ofreció el carácter revolucionario que tuvo en el partido ante el Racing de Santander.

Ficha técnica:

0. CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Carlos Ruiz, Isma López; Suso, Luis Milla, Aitor Sanz, Bermejo (Alex Muñoz, min. 91); Borja Lasso (Undabarrena, min. 74) y Malbasic (Mieres, min. 71) .

Entrenador: Aritz López Garai

0. UD Las Palmas: Josep Martínez; Eric, Mantovani, Mauricio Lemos (Srnic, min. 78), De la Bella; Álvaro Lemos, De Galarreta, Kirian Rodríguez; Cedrés (Drole, min. 73), Rubén Castro y Pedri (Pekhart, min. 86).

Entrenador: Pepe Mel.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego). Expulsó por doble cartulina amarilla al local Luis Milla (min. 72), además, amonestó a su compañero Borja Lasso, y a Mauricio Lemos, Mantovani, Pedri, De la Bella y De Galarreta, por parte visitante.

Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante unos 18.000 espectadores. Los jugadores de la UD Las Palmas saltaron al terreno de juego portando en sus camisetas el lema "Gracias Tenerife" en agradecimiento a las muestras de solidaridad recibidas con motivo de los recientes incendios en Gran Canaria.