La quintanareña, Cristina Sánchez, ganadora del Certamen Reina de La Mancha

La Reina de las Fiestas de Quintanar de la Orden, Cristina Sánchez Díaz, fue elegida la noche del sábado Reina de La Mancha en el Certamen que cada año se celebra en la vecina localidad de Miguel Esteban y que congrega a las reinas de la comarca.

Quintanar de la Orden está de enhorabuena y es que, la recientemente nombrada Reina de las Fiestas de la localidad, en las pasadas fiestas de agosto, ha sido la ganadora de la 51 edición del Certamen Reina de La Mancha que se celebraba la noche del sábado, 7 de septiembre, en Miguel Esteban.

Entre una treintena de participantes procedentes de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuena y Albacete, Cristina Sánchez, fue elegida Reina de La Mancha, un cargo que recibía con emoción y que ostentará durante todo un año llevando el nombre de Quintanar por todo lo alto.

Cristina Sánchez, que se mostraba emocionada y sorprendida, explicaba que en ningún momento pensó en ganar este certamen y que asistía a él con la única intención de disfrutar, pasarlo bien y vivir la experiencia. Sin embargo, su belleza y encanto cautivó al jurado del certamen que decidió otorgarle este galardón que llevará con orgullo.

“No me esperaba para nada que me nombraran Reina de La Mancha, porque si ya me costó creer ser la Reina de las fiestas de Quintanar, ser Reina de La Mancha ya me parece un sueño”, afirmaba Cristina Sánchez. “La verdad que ha sido una experiencia increíble y recomiendo a todas las Reinas que asistan a este certamen porque es un acto muy emotivo, muy bien organizado y que permite conocer a más gente”. “Me quedo con la cercanía que tuvimos todas las participantes y es algo que nunca olvidaré”, concluía Cristina.

Cristina, acaba de terminar segundo de bachillerato, y empezará en unos días sus estudios superiores en Salamanca. Desde pequeña siempre había querido ser Reina de las fiestas y, en este 2019, su sueño se ha hecho realidad por partida doble.

En el Certamen, la quintanareña estuvo acompañada, además de por su familia, por el alcalde del municipio, Juan Carlos Navalón y la concejala de Festejos, Ana María Serrano. Precisamente el primer edil quintanareño, aseguraba que “es un orgullo y un honor que una joven quintanareña bella por dentro y por fuera y simpática como es Cristina haya puesto el nombre de Quintanar en lo más alto”. “Fue un acto muy emotivo, insistía, en el que se rindió homenaje a la mujer manchega y en el que Cristina brilló con luz propia y desde el Ayuntamiento le deseamos que disfrute de la experiencia y tenga un reinado inolvidable”.