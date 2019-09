El curso escolar arranca con protestas contra el amianto en el Colegio Virgen del Carmen

Con cánticos como "si hay amianto yo no me levanto" o "fuera el amianto", cientos de padres, madres y alumnos, se han concentrado a las puertas del Colegio Virgen del Carmen de Cartagena antes del comienzo de las clases, algunos de ellos incluso portando mascarillas. Otros incluso han llegado al extremo de no dejar entrar a sus hijos al centro.

Piden a la Consejería que retire el amianto del centro, presente en el techo del pabellón, donde ya presenta agujeros, así como en la zona de aparcamiento de profesores. El amianto es una sustancia tóxica y cancerígena, cuando se respira, muy utilizado en la construcción hace algunos años.

Cadena SER

El Virgen del Carmen es uno de los 34 centros de Cartagena donde sigue estando presente este nocivo material. En el Colegio José María de Lapuerta también ha habido concentraciones en esta primera jornada escolar.

Estas concentraciones parten de la negativa rotunda de la Consejería a acometer alguna actuación en el centro durante este verano. Además de la retirada del amianto, también piden la reparación de la calefacción del pabellón de Primaria, así como la retirada de unos balcones en mal estado de un edificio abandonado que se encuentran sobre el patio.

Está previsto que las protestas continúen hasta que la Consejería de Educación acometa la retirada del amianto en el centro, así como otras actuaciones que piden, aunque aún no han decidido con qué frecuencia tendrán lugar estas concentraciones.