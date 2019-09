Este lunes se ha llevado a cabo la presentación oficial del último refuerzo que llegó a la primera plantilla del CD Tenerife. El delantero Nahuel Leiva estuvo acompañado del director deportivo de la entidad Víctor Moreno.

No ha pasado mucho tiempo desde su llegada a la isla hasta que disputara sus primeros minutos como blanquiazul, puesto que debutó en el encuentro del pasado sábado ante la UD Las Palmas. El jugador reconoce que "desde el primer momento que se pusieron en contacto conmigo me convencieron aunque esperé hasta el último momento por el club puesto que me pareció una buena opción. Me gustaría poder sentirme importante en este Tenerife y espero poder ayudar al equipo lo antes posible", recalcó el jugador.

El delantero argentino puede que no se encuentre en el mismo tono físico que sus compañeros y apuntó que "quiero ponerme físicamente bien lo antes posible para que el entrenador pueda contar conmigo. La idea de juego me gusta y estoy convencido de que podremos hacer un buen año", aseveró Leiva.

Víctor Moreno: "Es importante manejar alternativas"

En su presentación como nuevo jugador blanquiazul, Nahuel Leiva estuvo acompañado del director deportivo de la entidad. Víctor Moreno repasó varios temas candentes dentro de la actualidad deportiva del conjunto tinerfeño y consideró que el delantero argentino "ha sido una opción muy buena que finalmente salió bien para nuestros intereses. En líneas generales estamos satisfechos con el mercado puesto que hemos creado un buen grupo y nos ha quedado alguna situación de cara al futuro", explicó Moreno.

Reconoció el responsable de confeccionar el plantel del presente año que en algunos temas: "hubiese preferido las salidas fueran más naturales aunque estoy contento con el trabajo realizado. Tuvimos sutiaciones de posibles salidas y alguna llegada más aunque no queríamos llegar a agotar nuestro límite salarial con la intención de poder afrontar con garantías el mercado invernal", señaló.

En lo que se refiere al rendimiento deportivo del primer equipo en estas primeras jornadas, Moreno matizó que "salvo el encuentro en Ponferrada que no tiene explicación alguna, en el resto de encuentros se ha hecho un buen trabajo. Creo que si somos capaces de mantener esta dinámica, el rendimiento del equipo irá de menos a más", sentenció.