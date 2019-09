Instan al Ayuntamiento de Palencia a que justifique la idoneidad de la plaza de San Miguel para eventos

Tras una queja planteada por el presidente de la Asociación de Vecinos de San Miguel de Palencia, Jesús María Calvo, el Procurador del Común ha dictado una resolución en la que insta al Ayuntamiento de la capital a que los técnicos municipales determinen los equipos de amplificación y reproducción sonora que se deben permitir en la zona cuando haya conciertos o actos festivos con el fin de minimizar el impacto acústico. Además, el Defensor del Pueblo de Castilla y León pide que los mismos técnicos justifiquen la idoneidad de ese espacio para este tipo de actos a fin de garantizar para futuras ediciones las condiciones de seguridad.

En la queja vecinal se expresaba el malestar porque con el anterior concejal de fiestas, Sergio Lozano se venían organizando cada vez más conciertos en la zona de San Miguel. Ligaba este aumento de la actividad festiva a que el edil tiene un bar de su propiedad en la zona, dando a entender que se estaba beneficiando, a través de su negocio, de la creciente actividad festiva en esa zona. El Procurador del Común no entra a valorar ese aspecto de la queja.

Donde si entra es en la necesidad de que los técnicos municipales controlen conciertos y eventos que se organizan en la céntrica zona, con independencia de que no se precise de autorización municipal. El Procurador del Común afirma que no pretende, en absoluto, determinar los espacios públicos donde deben desarrollarse las actividades festivas y culturales programadas por el Ayuntamiento, ni tampoco que no se utilice la Plaza de San Miguel. Sin embargo, "es necesario que se justifique adecuadamente por el órgano competente la opción elegida para evitar incurrir en una actuación arbitraria".