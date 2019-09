Represa no descarta cualquier opción de futuro en política

Después de ocho años como Delegado Territorial de la Junta, Manuel López Represa ha sido sustituido por Yolanda de Gregorio que tomará posesión del cargo mañana con la presencia del Consejero de la Presidencia. Represa no ha concretado cuál será su futuro político. En principio asegura que su partido no le ha encomendado ninguna responsabilidad, aunque no descarta nada, ni siquiera presentarse a las elecciones generales si es que llegan a convocarse. “Yo no soy el que tengo postularme, las listas se hacen aquí y luego las aprueba la regional y la nacional”, ha explicado. También reconoce que el proyecto del PP apuesta por militantes más jóvenes, pero “no descarto nada”.

Represa ha reconocido que en estos ocho años ha sufrido con la demora de la segunda fase de las obras del Hospital Santa Bárbara, de la carretera de Santa Inés o la Cl-630 en Tierras Altas. El ex delegado advierte que el nombramiento coincidió con la fuerte crisis económica de este país lo que ha limitado mucho las opciones de inversión en Soria. “En su momento me encontré con una crisis galopante y una administración que podía atender a los servicios esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales”, ha aclarado. Confía en que la situación de Soria pueda mejorar, aunque descarta que vuelva a parámetros de los años 70