Dani Barrio salva un punto para el Numancia en Extremadura

El portero del Numancia Dani Barrio fue el gran protagonista en el empate sin goles de los sorianos en su visita al Extremadura en el Francisco de la Hera. Los rojillo lograron un punto en un duelo en el que no dispararon entre los tres palos ni una sola vez y en el que terminaron con dos hombres menos por las expulsiones de Calero y Carlos Gutiérrez en la recta final.

ficha técnica Extremadura: Casto; Álex Díaz, Pardo, Borja Granero, Caballo; Gio Zarfino, Sergio Gil; Nono, Pastrana (Pinchi, m. 68), Kike Márquez (Mújica, m. 74); y Álex López (Airam Cabrera, m. 81). Numancia: Dani Barrio; Calero, Escassi, Carlos Gutiérrez, Héctor Hdez.; Gus Ledes, Otegui (Kako Sanz, m. 68); Moha, Marc Mateu, Alain (Nacho, m. 54); e Higinio (Guillermo, m. 81). Árbitro: Vicandi Garrido (Colegio Vasco). Amonestó al local Pinchi. Expulsó por doble amarilla a los visitantes Calero (86’) y Carlos Gutiérrez (90’+). Incidencias: 5.596 espectadores en el Francisco de la Hera.

Luis Carrión repetía el once que logró la victoria en Los Pajaritos ante el Mirandés una semana antes. Sin embargo, el equipo no repitió lo logrado en casa, no tuvo tanta fluidez y fue el Extremadura el que se hizo fuerte, haciendo sufrir a los rojillos, con actuaciones de peligro a cargo Kike Márquez y Nono. El ‘9’ extremeño Álex López hizo sudar a Carlos Gutiérrez en tareas defensivas. Emergió la figura de Dani Barrio para desbaratar un remate de Kike Márquez, a bocajarro en una peinada de cabeza. Con sufrimiento, el Numancia logró llegar al descanso con igualdad en el marcador.

En la segunda parte, el Numancia sí fue capaz de imponer su juego, al menos en el primer cuarto de hora. Sin llegar a rematar a portería, al menos sí que los visitantes lograban acercarse al área extremeña defendida por un inédito Casto, que veía cómo a su homólogo rojillo se le acumulaba el trabajo: Dani Barrio volvió a aparecer para evitar los tantos de Álex López y Nono. Para más INRI, en los minutos finales, ante el acoso local, primero Calero y luego Carlos Gutiérrez vieron sus respectivas segundas tarjetas amarillas y dejaban al Numancia en inferioridad numérica. Sin embargo, el equipo tiró de casa, supo jugar esos últimos minutos para salvar un punto que debe darse por bueno, dada la falta de claridad en ataque y la actuación salvadora del portero asturiano.