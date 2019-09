Luz verde a las inversiones en barrios por 28 millones de euros entre reproches por el aumento de asesores

El Pleno municipal ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, el expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2019 que da luz verde a las inversiones financieramente sostenibles en barrios por valor de 28 millones de euros.

Unos proyectos que, en buena parte, se diseñaron en la época del tripartito, tal y como ha reconocido la edil de Hacienda, la popular Lidia López, y que han salido adelante con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de toda la oposición, incluido Vox, aunque Unides Podem, Compromís y PSOE han reprochado al bipartito que haya escondido en este paquete de inversiones el aumento de asesores de los grupos municipales.

El gobierno de PP y Ciudadanos ha argumentado que se trata de una decisión “de responsabilidad” a la que ningún partido debía oponerse, según la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, por la vital importancia de estas inversiones para la ciudad.

Pero en la oposición, el portavoz de Unides Podem, Xavi López, ha calificado la votación como una "triquiñuela" del bipartito para "hacer creer a la gente que se tienen que posicionar a favor o en contra de las inversiones en los barrios". Además, lamenta que PP y Ciudadanos se cuelguen la medalla de algunas medidas que ya propuso el tripartito.

Desde el PSOE, el edil Miguel Millana ha acusado al PP de ser culpable de la situación crítica de algunos barrios y ha instado al alcalde Luis Barcala a dejar de lado "políticas tramposas".

Mientras, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, cree que es positivo que se avance en esta ciudad, algo que asegura que no bloquearán. Aunque lamenta que no se incluya ninguna inversión en la Zona Norte y exige al bipartito que estas medidas se ejecuten realmente, no como ocurrió en el año 2018.

Y desde VOX, su portavoz Mario Ortolá considera insuficientes las inversiones y pide responsabilidad para abordarlas en los próximos presupuestos.

Polémicas declaraciones

El líder de la formación de ultraderechas ha utilizado su intervención y el dramático hallazgo ayer del cuerpo sin vida de un bebé en un contenedor, para ahondar en su mensaje negacionista de la violencia de género. Unas desafortunadas declaraciones que ha lamentado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien ha intervenido justo después.

Caras nuevas

El pleno de este martes ha servido también para que tomara posesión como concejal Rafael Más, de Compromís, en sustitución de Sonia Tirado, quien renunció a su puesto en el Ayuntamiento tras ser nombrada nueva directora general de innovación.